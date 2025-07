ATP Bastad, Darderi sul trono: battuto de Jond 6-4 3-6 6-3

Il tennis italiano continua a volare. Dopo la vittoria dello Slam a Wimbledon di Jannik Sinner e quella del WTA 250 di Elisabetta Cocciaretto proprio negli stessi giorni, a trionfare in questa settimana è ancora un italiano: Luciano Darderi. Il tennista italiano, con origini argentini, bissa il successo della collega al femminile e vince l’ATP 250 di Bastad, in Svezia, battendo in tre set in finale l’olandese de Jong. Per il 23enne tennista nato a Villa Geselle in Argentina si tratta del terzo titolo in carriera a livello a ATP, nonché il terzo in due anni: i due precedenti erano arrivati nel 2024 a Cordova e in questo magico 2025 a Marrakech.

Il match

Luciano si è imposto in tre set, durati due ore e otto minuti, sull’olandese de Jong, riuscendo a superare diversi gradi di difficoltà. A inizio gara è andato immediatamente sotto per 3-0, ma ha vinto il parziale con sei game di fila vinti. Nel secondo parziale era poi arrivato il calo dell’olandese che ha prima rischiato di andare avanti di un break e poi lo ha conquistato nel momento decisivo. Nel terzo ed ultimo set, Luciano ha chiuso costruendosi il break nel quarto gioco del set. A fine incontro, il Luciano ha esultato con grande foga, levandosi la maglietta e correndo verso il suo angolo.

Darderi per un altro record del tennis azzurro

La vittoria del terzo ATP della sua carriera, sulla terra rossa di Bastad vale per Darderi l’ingresso in top 50. Da domani, l’italo argentino sarà numero 46 del ranking ATP e sarà anche il settimo italiano nei primi cinquanta tennisti del mondo: un altro record. Con lui nella top 50 ci sono ovviamente il numero uno del mondo Jannik Sinner (che oggi si è disiscritto dal Master 1000 di Toronto, dove difendeva pochissimi punti, essendo uscito nel 2024 al 3° turno), Lorenzo Musetti n° 7, Flavio Cobolli n°18, Lorenzo Sonego n° 37, Matteo Berrettini n° 42, Matteo Arnaldi n° 44.