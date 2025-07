Allarme Sinner, paura per gli Us Open: grave rischio

In vista degli US Open c’è preoccupazione per Jannik Sinner: il video ha spiazzato tutti i tifosi del numero 1 al mondo.

Dopo il trionfo a Wimbledon per Jannik Sinner è arrivato il momento di prendersi qualche giorno di pausa. Il numero 1 al mondo tornerà comunque presto in campo per affrontare la stagione sul cemento. Saranno mesi cruciali per rimanere leader della classifica ATP: Jannik, al contrario di Alcaraz, ha molti punti da difendere visti i tanti successi dello scorso anno.

Sinner tornerà in campo per il Masters 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto. Poi sarà la volta del Masters 1000 di Cincinnati, che consentirà al 23enne di San Candido di prepararsi nel migliore dei modi per lo US Open. Sinner è campione in carica: lo scorso anno riuscì a trionfare per la prima volta a Flushing Meadows battendo in finale Taylor Fritz.

Quest’anno il campione italiano va a caccia del bis e l’ondata di entusiasmo generata dal successo a Wimbledon può senz’altro dargli una marcia in più. In questa edizione degli US Open il fenomeno altoatesino sarà protagonista anche nella nuova formula pensata per il doppio misto, che si disputerà in soli due giorni prima dell’inizio dei tornei in singolare e vedrà la presenza dei campioni e delle campionesse dei circuiti ATP e WTA.

US Open, il video spiazza Sinner: “Devi migliorare a rete…”

Sinner ha già la sua ‘partner’: sarà la 24enne statunitense Emma Navarro ad affiancare il numero 1 del ranking ATP a New York. Proprio la semifinalista degli scorsi US Open, attualmente 11esima giocatrice al mondo, ha pubblicato un video sui social dove stuzzica Jannik in maniera scherzosa in vista del torneo a cui parteciperanno insieme a Flushing Meadows.

“Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato un ottimo tennis, complimenti – afferma Emma Navarro, che poi prende in giro Sinner – Però mi sto un po’ preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete. Hai fatto un tweener che è stato molto bello da vedere, ma non penso conti”.

Il filmato divertente prosegue: “Avrò bisogno che ti alleni un po’ a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare – ha poi aggiunto la statunitense – Io mi sto allenando molto in doppio tutti i giorni, ho bisogno che alzi un po’ il tuo livello di gioco anche tu. Mettiamoci al lavoro”. Il video è stato apprezzato moltissimo dagli appassionati di tennis: in tanti ora si aspettano una risposta simpatica da parte di Sinner.