Bagnaia contro la Ducati, spunta il gesto dopo la gara

Il gesto di Pecco Bagnaia non è passato inosservato: il pilota torinese se l’è presa con la Ducati, ecco perché.

Pecco Bagnaia ha concluso al settimo posto la Sprint Race sul circuito di Brno anche a causa di un problema ‘inesistente’ che gli ha fatto perdere le staffe. A un certo punto della gara sia Marc Marquez che il pilota torinese hanno cominciato a rallentare: gli appassionati di MotoGP non capivano bene cosa stesse succedendo, salvo poi comprendere che i due piloti della Ducati avevano un problema alla pressione delle gomme.

L’otto volte iridato è poi riuscito a tornare in testa alla Sprint Race e tagliare il traguardo per primo, mentre Bagnaia ha dovuto concludere la sua gara in settima posizione. E’ stato poi lo stesso campione del mondo 2022 e 2023 a spiegare ai microfoni di Sky Sport che in realtà la pressione sbagliata alle gomme era “un’indicazione errata del dashboard“.

“Abbiamo analizzato e guardato i dati in telemetria e si vede che dal secondo giro ero già a posto, mentre la moto diceva un’altra cosa – le parole di Bagnaia, molto contrariato per l’accaduto – È stato un peccato perché stavamo comunque facendo bene“. In effetti il pilota torinese sembrava avere un passo decisamente diverso rispetto al venerdì e lo dimostra l’essere riuscito a conquistare la prima pole stagionale.

Bagnaia-Ducati, è scontro: il gesto di Pecco è molto chiaro

Anche nella Sprint Race era partito molto bene: Marquez lo aveva poi sorpassato ma Pecco pareva in grado di lottare almeno per il secondo posto, come ha confermato lui stesso dopo la Sprint a Sky Sport. Invece poi è spuntato il problema alla pressione gomme che lo ha costretto a rallentare, compromettendo irrimediabilmente la sua Sprint.

Un episodio che Bagnaia non è riuscito proprio a digerire: lo si capisce anche dallo sguardo visibilmente arrabbiato al suo rientro ai box, dove si è lasciato andare anche a un gesto di stizza. Non è chiaro a chi fosse rivolto: probabilmente a nessuno in particolare, semplicemente era uno sfogo per l’indicazione errata che gli ha di fatto rovinato la prestazione.

Il divario in classifica con il suo compagno di squadra Marc Marquez è ormai abissale e praticamente irrecuperabile, salvo clamorosi colpi di scena. Tuttavia Bagnaia ci sta mettendo il massimo sia per dare del filo da torcere allo spagnolo che per dimostrare di meritare la riconferma in Ducati.