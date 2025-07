Napoli, Juan Jesus: “Ecco uno degli obiettivi. Su De Bruyne…”

Come è vincere due scudetti da capitano? Il prossimo obiettivo potrebbe essere la Champions League? “Sicuramente è stata un’emozione incredibile alzare il secondo trofeo da capitano, anche se Maradona è irraggiungibile per tutti. Il merito è di tutti i compagni e della squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Il prossimo obiettivo è puntare a far meglio dell’anno precedente“.

Di Lorenzo, come ti senti a essere il capitano di De Bruyne? “È arrivato un calciatore importante, in questi primi allenamenti lo sta dimostrando anche se non serviva. Mi ha colpito come si è calato nella realtà a Napoli, con grande umiltà. Sono sicuro che ci darà una grossa mano perché è un grandissimo campione“.