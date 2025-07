Incidente devastante in MotoGP: la colpa è tutta di Marquez

In MotoGP, purtroppo, fin troppo spesso capita di vedere incidenti tutt’altro che leggeri: stavolta è successo a Marquez.

La MotoGP è uno sport straordinario, estremamente divertente e che possiamo considerare assolutamente unico nel suo genere. Dalla classe regina del motormondiale, spesso e volentieri, passano davvero un sacco di campionissimi. Pensiamo al passato con Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa, o al dominatore attuale Marc Marquez.

Lo spagnolo della Ducati sta ottenendo risultati straordinari alla guida della sua rossa pressoché imbattibile. Ha vinto anche in Repubblica Ceca, sulla spettacolare pista di Brno, e a questo punto il nono titolo mondiale è davvero una sorta di formalità.

Molto difficilmente, in effetti, ci può venire in mente allo stato attuale qualcuno che possa invertire la rotta che questo mondiale ha già preso da tempo. E a proposito di Marquez, il fratello Alex è stato protagonista di un inciente evitabile proprio a Brno.

MotoGP, l’incidente fa discutere: cos’è successo

Purtroppo, in MotoGP gli incidenti sono all’ordine del giorno. Questa volta è capitato ad Alex Marquez. Il pilota spagnolo della Ducati del team Gresini è scivolato nel corso del secondo giro del Gran Premio lungo della Repubblica Ceca, coinvolgendo anche la Honda di Joan Mir e perdendo tantissimi punti iridati che favoriscono non poco la corsa al nono titolo mondiale di suo fratello Marc. Il motivo è legato al fatto che Marquez ha dato vita a un attacco troppo precipitoso nei confronti del suo connazionale.

Si conclude in questo modo il pessimo e difficile anche soltanto da accettare fine settimana di Marquez, che sostanzialmente dice arrivederci a Brno con il 17° posto nella Sprint Race e alla caduta della gara domenicale. Si tratta anche del primo fine settimana stagionale senza aver messo a segno neanche un punto per lui. Grazie a questo doppio KO, Francesco Bagnaia punta più forte che mai al secondo posto nel mondiale.

Non che possa essere un risultato soddisfacente per Bagnaia, certo, tuttavia considerando come sta andando questa stagione un secondo posto sarebbe quantomeno una magra consolazione. Tornando a parlare per un momento di Alex Marquez, era dal Gran Premio di Indonesia del 2024 che il due volte campione del mondo non andava a punti. Segno di un momento molto difficile per lui, visto e considerato che fino a poche gare fa era quantomeno in scia al fratello Marc in classifica (seppur a debita distanza).