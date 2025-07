Marquez ha ammesso il grave errore: i tifosi non aspettavano altro

Marc Marquez ha finalmente ammesso il suo grave errore, era tanto tempo che in molti aspettavano lo dicesse.

Marc Marquez è un fuoriclasse straordinario. Quello che ha fatto e continua a fare nel motociclismo è semplicemente incredibile. Specialmente se consideriamo che lo spagnolo della Ducati ha ottenuto dei risultati che definire eccezionali è pure poco dopo un bruttissimo infortunio subito nel 2020.

La rottura dell’omero destro dell’ex pilota della Honda ha sconvolto il mondo intero, specialmente perché era il dominatore assoluto di una MotoGP che stava subendo il primo vero e proprio ricambio generazionale dal suo debutto nella stessa classe regina del motomondiale, avvenuto nel 2013.

Da allora, molte cose sono cambiate, e Marc Marquez è diventato più forte che mai. Adesso è sempre più vicino al nono titolo mondiale, meritatissimo a livello sportivo e umano, considerando ciò che ha passato. E a proposito del passato, Marquez ultimamente ha ammesso qual è stato il più grande errore che abbia mai commesso in carriera.

Marc Marquez lo ha ammesso: è il suo più grande errore

Marc Marquez, ai microfoni di TNT Sport, ha ammesso qual è stato secondo lui il più grande errore della sua carriera. Il riferimento non poteva altro che andare a toccare il brutto incidente del 2020, che di fatto ha sconvolto la MotoGP intera. Non solo per l’incidente in sé, ma per le conseguenze a cui ha portato. Come precisato da Marquez, nel 2020 ha commesso molte scelte sbagliate. Prima di tutto, essendo rientrato troppo presto e peggiorando soltanto la situazione.

Questi errori però lo hanno portato a imparare molto sulla sua vita personale e professionale, cambiando anche un po’ il suo carattere. Inoltre, a Dazn Spagna lo ha anche definito il più grande errore commesso nel corso della sua esperienza nel motomondiale: “Quando sono tornato a Jerez, è stato l’errore più grande della mia carriera sportiva. Lo dico chiaramente. La decisione finale è stata la mia, e io sono l’unico responsabile. Pur avendo avuto l’ok dai dottori, a posteriori non lo rifarei. In qualche mese mi sarei ripreso, e invece agendo come ho fatto mi sono trascinato tutto quanto per tre anni”.

Insomma, Marc Marquez si è preso le responsabilità di aver agito in un certo modo e conseguentemente del calvario che lo ha portato a soffrire veramente moltissimo nell’arco della sua lunga carriera sportiva. Per fortuna, però, nel 2025 le cose stanno ben diversamente, ed è ancora oggi al top della MotoGP.