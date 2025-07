Milan, Leao: “L’anno della mia maturità? Rispondo così. E sugli obiettivi stagionali…”

Rafael Leao ha parlato a Sky Sport dell’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri e di quello di Luka Modric: “Sono contento di Allegri, una persona che ha già vinto al Milan, porta tanta esperienza e sa come gestire lo spogliatoio, anche ai giovani sta piacendo perché parla con tutti e interviene tanto durante l’allenamento. Può portare tanto alla squadra e a me personalmente, può aiutarmi a fare grande stagione”.

E’ l’anno della sua maturità?

“La maturità c’è già, qui ho già fatto cose importanti. Ogni stagione la gente chiede di più e io cerco sempre di migliorarmi. Allegri conosce bene il calcio e già in questi allenamenti mi sta dando tanto per aiutarmi nel gioco”.

L’obiettivo del Milan è vincere e tornare in Champions League?