Ferrari fatta a pezzi da Hamilton: va sempre peggio a Maranello

Lewis Hamilton è una figura scomoda, per fama e carisma, anche in Ferrari dove attualmente si trova a partire da inizio 2025.

Lewis Hamilton non è soltanto considerato uno dei piloti più forti di sempre, ma anche un campione che va oltre alle gesta in pista che in più e più occasioni è stato capace di realizzare.

Il suo carisma, la sua personalità hanno spesso attirato sponsor e aziende verso di lui, e ormai parliamo di un campionissimo che rappresenta molto più di un semplice fuoriclasse ancora oggi in attività in Formula Uno. Il sette volte campione del mondo, però, correndo in Ferrari si trova al cospetto di qualcosa di più grande di lui.

Il cavallino rampante, malgrado le difficoltà in F1, rimane ancora oggi uno dei marchi più iconici in assoluto, forse il più simbolico fra quelli automobilistici. Certo, non tutti la vedono in questo modo: il singolare paragone venuto fuori recentemente riguarda proprio la Ferrari e Loewis Hamilton.

Ferrari o Hamilton? La risposta incerta

Gunther Steiner, in un’intervista al podcast Business of sport, ha voluto parlare della straordinaria popolarità di Lewis Hamilton. Il fuoriclasse della Ferrari, sette volte campione del mondo di Formula Uno, secondo l’ex team principal della Haas è “l’unico pilota più grande di un team. La sua presenza e il suo status sono enormi anche al di fuori dello sport. Sei grande nel tuo sport, ma poi quando diventi grande anche al di fuori di esso, diventi più grande del team stesso. Vale lo stesso anche per il calcio”.

Secondo Steiner, Max Verstappen è un grande campione, ma non si impegna per diventare qualcuno al di fuori delle corse, perché per lui le gare sono tutto. Hamilton, invece, ha un altro obiettivo che vuole raggiungere nella vita. Infine, ha anche aggiunto: “Lo stiamo vedendo con Hamilton e la Ferrari, due marchi enormi messi insieme. A volte si crea quasi un conflitto. Chi è più grande, la Ferrari o Lewis?”.

Sicuramente può apparire come domanda provocatoria, però effettivamente Hamilton ha dimostrato nel corso del tempo di avere uno straordinario valore anche al di fuori di ciò che è riuscito a concludere in pista nel corso della sua carriera. Nel 2025 è un imprenditore, un grande appassionato di moda e moltissimo altro. Sotto questo punto di vista, non è il classico pilota di Formula Uno. E proprio per questo, il pensiero di Gunther Steiner è assolutamente legittimo. Certo, scavalcare un’icona come Ferrari è complesso anche per Sir Lewis Hamilton, ma come detto dal manager italiano ex haas, “Hamilton è l’unico pilota più grande di un team”.