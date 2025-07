Il video inchioda Sinner, lo hanno beccato: fan increduli

Jannik Sinner è stato ‘beccato’: il video mostra chiaramente cosa sta facendo il numero 1 al mondo, i tifosi sono spiazzati.

Dopo il trionfo a Wimbledon il numero 1 al mondo Jannik Sinner ha scelto di godersi qualche giorno di vacanza in Sardegna. Non è chiaro con chi, anche se i rumors sostengono che assieme al campione italiano ci fosse Laila Hasanovic, la modella danese che da tempo si vocifera sia la nuova compagna di Sinner. Al momento non ci sono foto o video a conferma di questa tesi, fatta eccezione per gli scatti della modella (prima al Roland Garros e a Wimbledon, poi le foto del mare da un elicottero) che per molti sono una prova della relazione sentimentale tra i due.

Sinner nei giorni scorsi ha comunicato che non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto. Il numero 1 della classifica ATP non ha ancora completamente risolto il problema al gomito e vuole fermarsi un po’ di più per recuperare la piena forma e arrivare nelle migliori condizioni possibili al Masters 1000 di Cincinnati e poi agli US Open.

Jannik, prima di concedersi la vacanza in Sardegna, ha passato qualche giorno a Sesto Pusteria, immerso tra le montagne di casa sua e circondato da quella pace che solo i suoi luoghi sanno regalargli. Proprio nelle scorse ore è circolato un video sui social diventato rapidamente virale: nel filmato, girato da un vicino di casa del fenomeno altoatesino (probabilmente un turista), si può vedere Sinner nel giardino dell’abitazione dei suoi genitori mentre lava la propria auto.

Sinner inchiodato: il video non lascia dubbi, fan sorpresi

Non si tratta di una vettura qualunque, ma di una Ferrari 812 Competizione che ha un prezzo di partenza di circa 500.000 euro. “Spendi tutti i soldi per la macchina e ti tocca pulirla da solo“, si legge nella didascalia del video che ha fatto furore su TikTok ed è poi girato moltissimo anche sugli altri social.

Tanti i commenti dei fan di Sinner, evidentemente divertiti dal fatto che Jannik preferisca lavare la macchina con spugna e sapone invece di recarsi a un autolavaggio. Anche attraverso questi momenti il numero 1 al mondo riesce a ricaricare le batterie in vista della stagione sul cemento, dove dovrà difendere tantissimi punti visti i molti successi dello scorso anno.

Al momento tra Sinner e Alcaraz ci sono 3.430 punti di differenza nella classifica ATP: nei prossimi mesi il tennista spagnolo – anche lui ritiratosi dal Masters 1000 di Toronto – tenterà l’assalto al primo posto attualmente occupato dal grande rivale.