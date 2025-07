Marquez umilia Rossi: questa sì che brucia

Marc Marquez sta coronando l’ennesima stagione straordinaria, e ci sono pessime notizie per Valentino Rossi: non parliamo del nono titolo.

Marc Marquez è un fuoriclasse straordinario, un campione incredibile capace di vincere ancora, ancora, ancora e ancora nonostante il passare degli anni e il grave infortunio subito nel 2020 a Jerez de la Frontera. Un calvario durato tre anni e terminato finalmente con il ritorno alla vittoria nel 2024 in Ducati Gresini.

Nel 2025 sta letteralmente dominando il campionato, con i suoi rivali che non possono praticamente fare altro se non stare a guardare l’asso spagnolo involarsi verso il nono titolo mondiale della sua straordinaria carriera.

Riuscendoci, ed è davvero quasi impossibile che non ci riesca, agguanterebbe Valentino Rossi nell’albo d’oro dei piloti con più mondiali in carriera. E in un’altra statistica ancora, è prossimo a superarlo addirittura: scopriamo di quale parliamo nello specifico.

Marquez batte di nuovo Rossi: la statistica

Marc Marquez macina vittorie su vittorie, pole position su pole position, record su record. E non si ferma letteralmente mai. In Repubblica ceca ha conquistato l’ennesima vittoria della stagione, la quinta consecutiva e l’ottava in assoluto, mentre nelle Sprint Race il dominio è ancora più netto: ne ha vinte 11 su 12.

Per la prima volta nella storia, un pilota della Ducati è arrivato primo al traguardo per cinque gare di seguito, e in più ha eguagliato Valentino Rossi in una statistica molto speciale: solo loro due nella storia della 500/MotoGP sono riusciti a conquistare almeno cinque vittorie consecutive con due costruttori diversi in classe regina. Adesso, però, Marquez può addirittura superare il Dottore in questa speciale statistica. Il numero 46, che c’è riuscito con Honda e Yamaha, può soltanto sperare che qualcuno compia una difficile impresa in Austria, al rientro dalla pausa estiva della MotoGP. In caso contrario, Marquez staccherebbe Rossi, dato che Valentino non ha mai vinto più di cinque gare di fila in Yamaha.

In Honda, invece, era riuscito a raggiungere anche i sette successi consecutivi in più di un’occasione. E così, Marc Marquez potrebbe diventare il primo pilota della storia ad aver vinto almeno sei gare consecutive con due costruttori diversi. Vedremo se ci riuscirà. Se il nono titolo mondiale è in dirittura d’arrivo, questo speciale record non è ancora detto che riesca ad acciuffarlo. Sarebbe però certamente una chicca a un piatto già stracolmo di grande soddisfazione per il fuoriclasse spagnolo della Ducati, da una vita predestinato a battere tutti i record.