Ufficiale: Sinner riaccoglie Ferrara nel suo team

Dietrofront da parte di Jannik Sinner. A meno di un anno dalla separazione, il numero 1 al Mondo riaccoglie nel suo staff Umberto Ferrara, allontanato dopo il caso Clostebol. “Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli”, si legge nel comunicato con cui è stato annunciato il ritorno del 55enne preparatore atletico bolognese.

Il preparatore seguirà da subito Sinner nella preparazione al Cincinnati Open e agli US Open. Non ci sarà invece Giacomo Naldi, il fisioterapista coinvolto in prima persona nel caso Clostebol.