Lutto nel mondo del wrestling: è morto Hulk Hogan

Lutto nel mondo del wrestling: Hulk Hogan è morto all’età di 71 anni. Secondo quanto riportato da TMZ Sports, la leggenda americana è deceduta questa mattina dopo che i sanitari sono stati inviati nella sua casa, in Florida, per un arresto cardiaco. Soltanto poche settimane fa la moglie di Hogan aveva smentito le voci secondo cui il marito fosse in coma, affermando che il suo cuore stava reggendo bene dopo gli ultimi interventi chirurgici.

Chi era Hulk Hogan

Soprannominato “The Incredible” e successivamente “The Immortal”, è stato tra le superstar della World Wrestling Federation/Entertainment più riconosciute a livello mondiale, nonché una delle maggiori icone del wrestling di tutti i tempi.

Ha interpretato l’eroe statunitense nella World Wrestling Federation e “Hollywood” Hulk Hogan, il malvagio leader del New World Order nella World Championship Wrestling. Regolarmente nei main event dei pay-per-view in entrambe le federazioni, ha spesso chiuso WrestleMania (otto volte) e Starrcade (tre volte), i rispettivi principali eventi annuali della WWF e della WCW. È stato inserito nella WWE Hall of Fame il 2 aprile 2005, introdotto dall’amico Sylvester Stallone, e il 10 aprile 2021 come membro dell’nWo.

Hogan è stato dodici volte campione del mondo, avendo vinto sei volte il WWF World Heavyweight Championship e sei volte il WCW World Heavyweight Championship; ha anche detenuto una volta il WWE Tag Team Championship con Edge. Il suo primo regno da WCW World Heavyweight Champion, durato 469 giorni (dal 17 luglio 1994 al 29 ottobre 1995), è il più lungo nella storia del titolo. Ha anche vinto il Royal Rumble match, diventando il primo wrestler a vincerne due consecutive. Il suo bilancio a WrestleMania è di dieci partecipazioni: 8 vittorie e 2 sconfitte. Vanta inoltre il miglior score positivo nella storia di SummerSlam: 6 vittorie a fronte di 0 sconfitte.

Ha detenuto il record per essere stato campione mondiale per più singoli anni consecutivi (3 regni, 7 anni e 11 mesi: 23 gennaio 1984-4 dicembre 1991). Hogan è il terzo wrestler di sempre con il maggior numero di giorni complessivi da WWE Champion (6 regni – 2185 giorni).