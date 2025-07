Pedullà: “Napoli, apertura del Chelsea per Sterling”

Importante esclusiva di Alfredo Pedullà sul Napoli: “Napoli, contatti fitti e apertura Chelsea per Sterling. È lui la soluzione se non dovesse essere accettata nuova proposta al Bologna per Ndoye (e verrà fatto un altro tentativo). Gli altri nomi in ribasso”.

Pedullà continua così sul proprio sito: “Dan Ndoye è il primo nome nella lista del Napoli, verrà presentata una nuova offerta al Bologna nella speranza di poter trovare una soluzione. La richiesta del Bologna è di circa 40 milioni di base fissa più bonus più o meno semplici per arrivare a 45. Il Napoli ci riproverà, ma tiene aperte le altre piste. Soprattutto una, quella che porta a Raheem Sterling, classe 1994, in uscita dal Chelsea. E proprio con i Blues ci sono stati contatti fitti in giornata con apertura, considerato che l’esterno offensivo non rientra nei piani del club. Gli altri nomi sono in ribasso, ieri vi abbiamo parlato di Kevin dello Shakhtar, un 2003 che è stato proposto, piace, verrà valutato ma non in questa fase del mercato”.

15.50 Longari: “Mehdi Taremi non si sta allenando con la squadra dopo avere concordato con la società di usufruire di qualche giorno di vacanza ulteriore, in seguito alle vicissitudini che lo hanno tenuto bloccato in Iran il mese scorso. L’attaccante resta in uscita per i nerazzurri”.

15.40 Michael Folorunsho è un nuovo giocatore del Cagliari. A darne l’annuncio è la stessa società sarda tramite i propri profili social.

15.30 Pedullà: “Ivan Azon può lasciare il Como nei prossimi giorni per avere maggiore visibilità. L’attaccante spagnolo classe 2002 può tornare a casa, visto che sono arrivati due sondaggi concreti da parte di Celta Vigo e Rayo Vallecano. Azon era stato acquistato dal Como nell’ultima sessione invernale e aveva lasciato il Saragozza dove era cresciuto”.

15.00 Come riportato da Giovanni Albanese, Joao Mario ha terminato le visite mediche con la Juventus.

14.30 La Juve Stabia ha annunciato l’arrivo in prestito di De Pieri dall’Inter.

11.55 Adesso è ufficiale: Pervis Estupinan è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero

11.40 Pedullà: “Frosinone, trattativa nel vivo per il difensore Cassandro”.

11.00 Roberto Insigne è un nuovo giocatore dell’Avellino, c’è il comunicato della società irpina.

10.45 Pedullà: “Empoli, trattativa avviata con il Como per il difensore centrale Curto”.

10.00 Cessione in prestito per l’Udinese: Leonardo Buta sarà un nuovo giocatore dell’Eibar

9.30 Joao Mario è arrivato al J-Medical per le visite mediche con la Juventus.

8.15 Il Flamengo mette a segno un importante colpo di mercato: il centrocampista spagnolo Saúl Ñíguez è un nuovo giocatore del club brasiliano.