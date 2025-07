Sinner-Alcaraz, superato il limite: è bufera

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, comprensibilmente, sono sempre sulla bocca di tutti quanti grazie alle loro qualità tennistiche.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due fuoriclasse del tennis del momento. Dopo il ritiro di Roger Federer e Rafael Nadal, e il raggiungimento di un’età sempre più avanzata per Novak Djokovic, la paura di molti appassionati e addetti ai lavori era semplicemente che il tennis calasse drasticamente di livello rispetto al passato.

Chiaramente non è stato così, grazie al contributo dell’italiano e dello spagnolo, che sono davvero il top che il tennis può offrire in questo specifico momento.

Non a caso se ne parla sempre più spesso, visto e considerato il fatto che sono entrambi costantemente al centro dell’attenzione per quanto fanno vedere abitualmente all’interno del quadrato di gioco. Proprio a riguardo di ciò, qualcuno si è espresso senza tanti giri di parole recentemente.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, limite superato: i dettagli

Sono in molti a chiedersi ormai se sia più forte Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. Il numero uno e il numero due al mondo ormai hanno iniziato una rivalità che li porterà davvero molto lontani, e appassionerà veramente un sacco di tifosi in giro per il mondo. Il che già sta accadendo tranquillamente. Dire chi è il più forte fra i due è davvero complicato, specialmente perché a certi livelli si tratta sostanzialmente di una preferenza personale.

Tuttavia, Tallon Griekspoor, numero 31 al mondo, ha voluto dire la sua riguardo alla sfida che rischia di monopolizzare il tennis nei prossimi anni. Intervistato a The Changeover Podcast, Griekspoor ha precisato che da Sinner sai cosa aspettarti. Questo perché sa fare tutto, lo fa davvero bene ed è sicuramente il migliore in questo momento. Tuttavia, però, non ha le stesse capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Sempre secondo il tennista olandese, non ha neanche la palla corta o l oslice di rovescio. Gioca a un livello altissimo, anche se quello che fa Alcaraz in partita è incredibile.

La preferenza di Griekspoor, quindi, è psostanzialmente a favore del numero due al mondo in questo momento: “Alcaraz è un po’ più incostante, forse perché non riesce a usare tutte le sue opzioni al momento giusto. Credo però che Carlos possa raggiungere un livello più alto rispetto a Sinner, perché è più completo”. Molto difficile dire, allo stato attuale, dove possono essere entrambi. Di sicuro, parliamo di due giocatori essenzialmente straordinari.