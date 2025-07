MotoGP sconvolta, è ufficiale: la novità è clamorosa

MotoGP, la novità dell’ultim’ora è davvero molto importante: ecco cosa cambia all’interno del motomondiale.

La MotoGP è uno degli sport più apprezzati e amati in assoluto nel 2025, considerando la fama e il blasone che precede il motomondiale. Una disciplina, quella dei prototitpi a due ruote su pista, che ha regalato e continua a regalare emozioni uniche e impareggiabile.

Proprio per questo, è giusto che la MotoGP cambi un po’ faccia ogni tanto. Anche soltanto per una questione di rinnovamento, che non fa male ad alcuno sport.

Con il tempo che passa, infatti, il rischio di lasciare tutto identico al passato è che le emozioni e i momenti salienti risultino essere decisamente meno impattanti dal punto di vista di tifosi e addetti ai lavori. Proprio per questo motivo, la classe regina del motomondiale apporta cambiamenti di tanto in tanto: proprio come l’ultimo di cui abbiamo deciso di parlarvi.

MotoGP, è ufficiale: la novità è importante

La MotoGP è attesa da novità importanti in vista del futuro. A partire dal fatto che continuerà a correre in Giappone sul circuito di Motegi fino al 2030. In precedenza vi era un contratto in scadenza che per fortuna è stato rinnovato per altri cinque anni. Dopotutto, il Giappone rimane un mercato assai appetibile per la MotoGP, considerando anche la presenza al via di tutti i Gran Premi sia Honda che Yamaha, due icone motociclistiche senza tempo.

Soffermandoci sulla pista di Motegi, che ha sostituito Suzuka da vari anni ormai, è ormai una tappa simbolica per il motomondiale, che ha visto assegnare anche diversi titoli iridati nel corso delle stagioni passate. La notizia ha reso contentissimo Tsuyoshi Saito, il Presidente di Honda Mobilityland Corporation, che ha precisato di essere assai soddisfatto di ospitare la MotoGP sia nel 2026 che negli anni successivi. Dopo aver comunicato ciò, ha colto l’occasione per ringraziare Carmelo Ezpeleta, Dorna e chiunque abbia mai lavorato al prolungamento del cotnratto.

L’obiettivo è quello di “continuare a lavorare per presentare un GP che possa essere apprezzato da un numero più alto di appassionati”. Anche Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, che detiene i diritti della MotoGP, ha dimostrato di essere molto soddisfatto del raggiungimento di una ccordo con il Giappone. Questo perché lo ritiene un Paese importante per il motomondiale. Oltre a offrire uno spettacolo fantastico, Motegi è anche un punto di riferimento nel calendario per l’organizzazione degli eventi. Inoltre, i fan nipponici sono grandi appassionati, quindi per tutti questi motivi Dorna è felice di confermare la presenza della tappa giapponese fino ad almeno il 2030.