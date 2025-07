Svolta Bagnaia, Ducati svela il mistero: Marquez è avvisato

Ducati potrebbe aver trovato il problema che sta limitando la stagione di Bagnaia: ora il pilota italiano può dare filo da torcere a Marquez.

I 168 punti che ormai dividono Marc Marquez da Pecco Bagnaia spingono il pilota torinese a dare ormai per impossibile la rimonta sul compagno di squadra. Probabilmente a Brno il due volte iridato si giocava le ultime carte per poter tenere accesa una pur flebile speranza. Invece in Repubblica Ceca è stato ancora una volta Marquez a prendersi tutta la scena, dominando sia la Sprint Race che il Gran Premio e involandosi sempre di più alla conquista del suo nono titolo mondiale.

Il 2025 non è certamente l’anno più felice per Bagnaia. Finora il pilota della Ducati ha vinto solo ad Austin e ha ottenuto un secondo posto in Qatar: poi tanti terzi posti, sia nelle Sprint che nei GP, molto spesso conquistati dopo una grande fatica. In più interviste Pecco ha fatto presente di non avere il feeling giusto con la Desmosedici GP25: il problema più grande sembra essere la staccata, ovvero quella che una volta era l’arma in più di Bagnaia.

Ducati è al lavoro per cercare di rendere la moto più adatta allo stile di guida di Bagnaia. Probabilmente il problema riguarda la distribuzione dei pesi durante la gara, come ha tenuto a precisare il responsabile Gigi Dall’Igna: “Quando si svuota il serbatoio c’è qualcosa che complica la vita a Pecco e la distribuzione dei pesi diversa può influenzare la guida e le sue sensazioni“.

Svolta Bagnaia, ora può cambiare tutto: Marquez è avvisato

La Casa di Borgo Panigale ha già risolto una parte delle problematiche ma c’è ancora della strada da fare per riportare Bagnaia a lottare per la vittoria. Eppure già a Brno si sono visti i primi segnali positivi. Pecco stava disputando un’ottima Sprint prima dell’errore elettronico sulla pressione delle gomme che lo ha costretto a rallentare.

Inoltre il campione del mondo 2022 e 2023 aveva centrato la pole, salvo poi doversi accontentare della quarta piazza in gara. “Stiamo lavorando molto forte insieme a Pecco e ne verremo fuori – ha aggiunto Dall’Igna – A Brno lui ha fatto il miglior weekend della stagione, con la pole position e una bella gara“.

La rincorsa al titolo iridato di Marc Marquez non sembra in pericolo: l’obiettivo di Bagnaia è provare almeno a dare più filo da torcere allo spagnolo negli ultimi dieci weekend della stagione.