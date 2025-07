Valentino Rossi, Marquez incassa un duro colpo: è impossibile

L’ultim’ora su Valentino Rossi e Marc Marquez è una mazzata per il campione spagnolo: la sentenza è fin troppo chiara.

Dopo il weekend di Brno il Mondiale 2025 di MotoGP sembra aver preso una strada ben precisa. Marc Marquez ha consolidato il suo dominio, tagliando il traguardo al primo posto sia nella Sprint Race che nel GP per il quinto fine settimana consecutivo. Il vantaggio nei confronti di suo fratello Alex è ormai salito a 120 punti, mentre il divario con il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia è ormai di 168 punti.

Mancano dieci weekend al termine della stagione e salvo clamorosi quanto improbabili ribaltoni Marc Marquez è ormai lanciatissimo verso la conquista del suo nono titolo iridato. Un trionfo che ha molti significati per il campionissimo spagnolo: oltre al ritorno al successo dopo tante stagioni sottotono il 32enne di Cervera può anche eguagliare i nove Mondiali vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi.

Eppure in tanti sono convinti che nemmeno questa impresa basterà per mettere sullo stesso piano i due piloti. La pensa così anche Marco Bezzecchi, che negli ultimi appuntamenti ha fatto un importante salto di qualità piazzandosi tre volte al secondo posto (in due GP e in una Sprint) proprio dietro Marc Marquez e vincendo il GP di Silverstone.

Rossi-Marquez, la sentenza è chiara: che batosta per Marc

Il pilota italiano si sta trovando molto bene con la Aprilia e a suo dire molto del merito di questa crescita è dovuto agli allenamenti con la VR46 Academy, dove ha potuto godere anche dei consigli del Dottore. Nell’intervista rilasciata a Speedweek.com il 26enne romagnolo ha detto chiaramente che Valentino Rossi è “una grande fonte di ispirazione” e che allo stesso tempo “è impossibile essere come lui“.

“Ma ci aiuta ad apprendere da lui, dai suoi metodi e dal suo approccio alle corse”, ha aggiunto Bezzecchi, che è al momento in quarta posizione in classifica piloti con 156 punti. Il pilota dell’Aprilia ha poi elogiato la struttura della VR46 Academy: “Il lavoro che hanno fatto con me è stato incredibile e ciò che l’Academy continua a fare per me è impressionante. Tutto questo è stato ed è parte del mio sviluppo come pilota di MotoGP”.

Parole che non possono che fare piacere a Valentino Rossi: chissà che non sia proprio Bezzecchi a dare del filo da torcere a Marquez da qui in avanti.