Bomba Alcaraz, Sinner disperato: ora non ci sono più dubbi

L’ultim’ora fa esultare Carlos Alcaraz: nessuno immaginava una tale batosta per Jannik Sinner, ora cambia tutto.

La sfida infinita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è destinata a proseguire ancora per molto tempo. Anche in questo 2025, così come lo scorso anno, i due campioni si sono presi interamente la scena nei tornei del Grande Slam. Finora Sinner ne ha conquistati due, ovvero gli Australian Open e Wimbledon, mentre Alcaraz si è imposto al Roland Garros.

Ora tutti i riflettori sono puntati su Jannik e Carlos in vista degli US Open. Entrambi hanno scelto di rinunciare al Masters 1000 di Toronto per recuperare dalle fatiche dei Championships e arrivare a Flushing Meadows in uno stato di forma ottimale, sia dal punto di vista fisico che mentale. I due saranno di nuovo in campo nel Masters 1000 di Cincinnati per preparare al meglio il quarto appuntamento stagionale del Grande Slam.

Patrick Mouratoglou, famoso coach del circuito ATP, è convinto che atleti come Sinner e Alcaraz saranno ancora dominanti negli anni a venire. In un video pubblicato sui social l’allenatore francese ha mostrato a tutti come è evoluto il profilo fisico del tennista: oggi i più forti si presentano tutti con un’importante altezza e un corpo magro, oltre a un grande servizio.

Bomba Alcaraz, che botta per Sinner: ora è ufficiale

Oltre a Sinner e Alcaraz ci sono anche Djokovic, Zverev, Medvedev e Tsitsipas: tutti atleti che riescono a imprimere una grande velocità alla palla proprio perché aiutati dalle loro caratteristiche fisiche. “Quando sei in grado di accelerare alla stessa velocità di qualcuno più piccolo ma con delle braccia più lunghe, produci più potenza“, afferma Mouratoglou nel filmato.

Il coach transalpino fa notare che anche gli atleti della nuova generazione hanno le stesse particolarità fisiche. Mouratoglou nomina soprattutto Joao Fonseca, talento brasiliano che in molti vedono come il futuro antagonista di Sinner e Alcaraz. Eppure, a detta del noto allenatore, c’è solo un giocatore che riesce a spiccare su tutti gli altri per potenza e velocità della palla.

“Tra i migliori al mondo, l’unica eccezione è Alcaraz“, afferma Mouratoglou, che ritiene quindi lo spagnolo un gradino sopra agli altri, Sinner compreso. Parole che sicuramente non faranno fare salti di gioia a Jannik, anche se il campione italiano ha già dimostrato più volte di essere molto bravo a farsi scivolare tutto: l’unica cosa che davvero conta è il campo.