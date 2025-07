Capolavoro Darderi, festa italiana: la gioia è incontenibile

Luciano Darderi sta vivendo un periodo davvero molto positivo: i risultati del 23enne sono sempre più convincenti.

Luciano Darderi sta vivendo davvero un momento molto positivo. Il 23enne italiano, dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon, ha trionfato a Bastad battendo in finale l’olandese Jesper De Jong. Un successo di prestigio per Darderi, capace in semifinale di eliminare anche la testa di serie numero 1 del torneo, l’argentino Francisco Cerundolo.

Anche nel torneo di Umago, in Croazia, Darderi ha confermato quanto di buono fatto vedere negli ultimi tempi. La crescita dell’atleta italiano è sotto gli occhi di tutti e l’auspicio è che anche lui possa salire sempre più in alto nel ranking. Il classe 2002 ha l’obiettivo di finire davanti ad Arnaldi e Sonego e diventare così il quarto tennista italiano in classifica dopo Sinner, Musetti e Cobolli.

D’altronde già lo scorso anno si era visto chiaramente come Darderi avesse inserito una marcia in più. Il giocatore italo-argentino aveva infatti conquistato il suo primo torneo ATP 250 a Cordoba battendo in finale Facundo Bagnis con il punteggio di 6-1 6-4. Il 5 agosto 2024 era riuscito a raggiungere la 32esima posizione nel ranking, concludendo poi la stagione al 42esimo posto.

Capolavoro Darderi: momento magico, può sognare in grande

Il successo di Bastad di qualche giorno fa è il secondo stagionale per Darderi, che lo scorso aprile aveva trionfato nel Grand Prix Hassan II di Marrakech sconfiggendo in finale l’olandese Tallon Griekspoor. Grazie a questi risultati Darderi sta risalendo in classifica dopo la discesa di inizio stagione, dovuta a due sole vittorie nei primi otto tornei. Ora il suo obiettivo è quello di rientrare stabilmente in top 40 e magari provare a fare un percorso importante agli US Open.

Nei tornei del Grande Slam il risultato migliore fin qui raggiunto dal 23enne è proprio quello all’ultimo Wimbledon. Lo scorso anno a Flushing Meadows il tennista originario di Villa Gesell si fermò al primo turno contro l’argentino Baez (ko in quattro set). I due si sono ritrovati di fronte nel torneo di Bastad, ai quarti di finale, e le cose sono andate in maniera molto diversa: Darderi ha infatti battuto Baez con il punteggio di 6-0 6-2.

Proprio per questo in tanti sono convinti che Darderi abbia tutte le carte in regola per fare un ottimo US Open e magari regalarsi ancora qualche altra soddisfazione in questa stagione.