LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Fiorentina su Kessie, pressing Inter per Lookman, De Paul firma con l’Inter Miami

10:30 Sassuolo, nelle prossime ore incontro con il Como per l’ala offensiva Alieu Fadera.

10:20 Lecce, ceduto Winkelmann al Foggia. La nota del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore TillWinkelmann al Calcio Foggia 1920”.

10:15 Rinforzo per il Potenza (Serie C): firma il centrocampista Manuel Castorani.

10:10 Franck Kessie potrebbe lasciare l’Al-Ahli per fare ritorno in Italia: sul centrocampista ivoriano c’è l’interesse della Fiorentina.

10:05 Roma, nelle prossime ore l’arrivo di Wesley.

10:00 Barcellona, il presidente Laporta frena sul mercato: “In linea di principio non c’è bisogno di rinforzi – ha detto al Mundo Deportivo -. Abbiamo una squadra e l’allenatore vuole aggiungere giocatori alla prima squadra, in modo da renderla più dinamica, con il Barcellona Atlètic, ma al momento non sono previsti innesti”.

9:55 Milan, si punta a chiudere per Jashari del Club Brugge dopo una trattativa estenuante.

9:45 Atalanta, dopo l’infortunio di Bakker si cerca un esterno difensivo.

9:30 UFFICIALE – Inter Miami: colpo Rodrigo De Paul.

Aterriza otro campeón del mundo a Miami. Bienvenido, Rodri! 🇦🇷🤩 Read more: https://t.co/2TPKcpwS1y pic.twitter.com/26ZAb2o5lw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2025

9:18 Inter in pressing su Lookman: la prossima settimana può essere quella decisiva. Per l’U-23 i nerazzurri puntano l’attaccante della Cremonese Stuckler (l’anno scorso in prestito alla Giana Erminio): c’è la concorrenza del Vicenza.

9:00 Arsenal, visite mediche programmate in giornata per Victor Gyokeres: super colpo per i Gunners dopo un lungo tira e molla con lo Sporting Lisbona.

8:45 Padova a caccia di un terzino sinistro: nel mirino Sala del Como.

8:00 Lecce, oggi le visite mediche di Corrie Ndaba, calciatore irlandese classe 1999.

7:45 Pisa, resta vivo il sogno Giovanni Simeone.

7:30 Cremonese, Pickel non si allena: è in uscita dai grigiorossi.

7:00 Sassuolo, è ufficiale l’arrivo di Walukiewicz al Sassuolo dal Torino.

6:30 PSG a caccia di un difensore centrale: il profilo scelto è l’ucraino Ilya Zabarnyi del Bournemouth.

6:00 Udinese, quasi fatta per l’arrivo del portiere classe 2007 Nunziante del Benevento.