LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Wesley saluta il Flamengo. Lecce, domani arriva Ndaba

SPORTITALIA vi racconta in esclusiva tutte le indiscrezioni e le ufficialità di questa sessione estiva di calciomercato. Restate sintonizzati per non perdervi nulla, dalla A alla B, passando per la terza serie professionistica italiana e il mercato europeo ed extra-europeo.

Tutte le trattative live: il punto

25 luglio

00:00 UFFICIALE: Rodrigo De Paul da Messi, è un nuovo giocatore dell’Inter Miami

23:30 Pedullà: “L’Hellas Verona ci riprova per Candé”

23:20 Dall’Argentina: Flamengo su Beltran della Fiorentina. (I DETTAGLI).

22.00 UFFICIALE Walukiewicz al Sassuolo. Di seguito il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz (difensore, 2000).

21.14 Lecce: il calciatore irlandese Corrie Ndaba (classe 1999) nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche (direttamente a Bressanone) e successivamente raggiungerà la squadra nel ritiro di Bressanone. Il giocatore sottoscriverà un contratto di tre anni con opzione per i successivi due.

20.45 Il brasiliano Wesley saluta il Flamengo prima di andare alla Roma: “Sono stati anni intensi, di lotta, conquiste, apprendimento e maturazione. Il fiammingo mi ha dato la possibilità di vivere il sogno di milioni. Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e la certezza di aver dato il massimo. Grazie di tutto, Nazione Uh tererê, sono fiammingo fino alla morte”.

20.10 Come anticipato da Alfredo Pedullà, Marco Curto è dell’Empoli. Questo il comunicato: “L’Empoli FC ha ufficializzato l’arrivo di Marco Curto, difensore centrale classe 1999, che approda in azzurro a titolo definitivo dal Como. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Curto ha maturato esperienza tra Serie B e C. Dopo la stagione trascorse in prestito tra Cesena e Sampdoria, è pronto ora a mettersi alla prova in maglia azzurra, aggiungendo qualità e profondità alla retroguardia a disposizione di Guido Pagliuca”.

18.30 Come anticipato da Alfredo Pedullà lo scorso 24 maggio, Victor Gyokeres sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da Record, intorno alle 18, Gyokeres è partito da Lisbona su un jet privato per dirigersi a Londra, dove lo attende l’Arsenal. L’attaccante svedese è partito per Londra, accompagnato dal suo agente, e dovrebbe completare le visite mediche nelle prossime ore e domani, prima di finalizzare il suo trasferimento ai Gunners.

17:00 Nicky Hayen, tecnico del Bruges, ha parlato oggi del futuro di Jashari. QUI LE SUE PAROLE.

15.55 Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, Udinese e Bologna seguono da vicino il 2006 del Motherwell FC Lennon Miller.

15.30 Pedullà su Vlahovic: “Due cose da chiarire: a) non è vero che il Milan offre 10 milioni; b) non è vero che la valutazione Juventus è di 25 milioni. Se arriveremo ad agosto con Vlahovic ancora senza squadra (e quindi bisogna avere prudenza) si potrà entrare nel vivo. Se il Milan ha offerto oltre 15 per Emerson Royal può offrirne 15-18 per Vlahovic. Cerchiamo di uscire dalle “veline” che a nulla portano”.

15.20 Come riporta Alfredo Pedullà lo svincolato Stefano Sensi è vicino all’accordo con l’Al Diraiyah.

15.11 Il barbiere di Wesley lo saluta su Instagram: “Bye bye germano”, confermando la partenza del calciatore verso Roma.

14.25 Ndoye: come riporta Alfredo Pedullà il Napoli resta in contatto con il Bologna, possibile una nuova offerta. Ma non di 45 milioni più percentuale da futura vendita.

14.02 UFFICIALE Il Milan saluta Devis Vasquez attraverso un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Devis Vásquez. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

13.00 Come anticipato da Alfredo Pedullà lo scorso 24 maggio, Gyokeres sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da Record, al centravanti è stata concessa l’autorizzazione di viaggiare in direzione Londra per sostenere le visite mediche con i Gunners, che saranno suddivise in due giornate: una parte oggi e la restante domani.

12.02 Secondo quanto riporta Giovanni Albanese, Douglas Luiz dovrebbe rientrare alla Continassa la prossima settimana: è quanto sa la Juventus da stamattina, dopo un contatto con i suoi agenti. La società prenderà dei provvedimenti.

10.28 Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Dubai United. “Il comunicato: United FC è lieto di annunciare ufficialmente la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della prima squadra. Vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 e uno dei centrocampisti più iconici della sua generazione. Pirlo porta con sé una visione calcistica unica e una preziosa esperienza da allenatore, maturata durante le sue esperienze con Juventus e Sampdoria. Il suo arrivo segna un capitolo entusiasmante per United FC e riflette l’ambizione crescente del club nel panorama calcistico degli Emirati Arabi Uniti”.

9.12 UFFICIALE Keylor Navas si è trasferito al Pumas, in Messico. Ecco il comunicato: “Il portiere Keylor Navas arriva ai Pumas. Uno dei portieri più riconosciuti e premiati a livello mondiale difenderà la porta della squadra universitaria a partire da questo torneo Apertura 2025”.

08.00 Sebastiano Esposito troverà un nuovo club in questa sessione di mercato. Alfredo Pedullà riferisce che nelle ultime ore ci sono stati sondaggi di Ajax e Udinese. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter ci sono sempre Cagliari e Fiorentina, ma come ha già spiegato oggi la situazione viva una fase di stand-by. Occhio sempre al Parma, interessato con o senza Leoni nella trattativa, e per il difensore centrale bisogna aspettare e capire il momento giusto. Dopo quanto raccontato nelle scorse settimane su Leoni, è il caso di ribadire che in questi giorni l’Inter ha una priorità e si chiama Lookman.

24 luglio

23:30 L’intermediario di Sancho nelle ultime ore è stato alla Continassa per portare avanti la trattativa con la Juventus.