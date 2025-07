Marquez cancella Rossi: l’Italia trema

Marc Marquez sta disputando l’ennesima stagione straordinaria della sua lunga carriera in MotoGP, e non si vuole fermare più.

Che Marc Marquez fosse un pilota straordinario, non aveva davvero bisogno nessuno di aspettare il suo debutto sulla Ducati ufficiale, per saperlo e affermarlo. Tuttavia, è sempre cosa buona e giusta ricordarlo, perché il bello dei successi di un campione del genere è ricordarli e commemorarli a dovere.

Nel 2025, dopo tanta sofferenza e in seguito a un calvario durato anni, precisamente dopo il dominante 2019, l’ex pilota della Honda è tornato più forte e cannibale che mai.

Non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche dei risultati. Il numero 93, otto volte campione del mondo di MotoGP, a questo punto è davvero a mezzo passo dal nono mondiale della sua favolosa carriera. Presto eguaglierà Valentino Rossi, ma evidentemente non gli basta, perché può fare ancora meglio in vista delle prossime stagioni.

Marquez demolisce qualunque record: può puntare a qualsiasi cosa

Marc Marquez è più forte e inarrestabile che mai. Nel 2025 ha lasciato per strada soltanto 63 punti su 444. Ha vinto 11 Sprint Race su 12, salito dieci volte sul podio e affacciatosi sul gradino più alto ben otto volte. Fino a questo momento, lo spagnolo del team ufficiale della Ducati ha letteralmente divorato la concorrenza, senza risparmiare neanche il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, che soltanto un anno fa ha conquistato 11 gare lunghe.

Il fatto che Marquez sia ottenendo risultati davvero notevoli è stato evidenziato anche da Giacomo Agostini, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha voluto tessere le lodi del campione iberico: “Marc è capace di battere anche il mio record di mondiali. Si merita tutto, è un grande. A lui bisogna inchinarsi, non fischiarlo. Anche perché ha attraversato momenti difficili, dai quali non era scontato uscire. E perché, pur di ricominciare a vincere, ha rinunciato ai soldi della Honda”. Agostini ha conquistato otto mondiali in carriera nella classe regina del motomondiale (l’attuale MotoGP), 15 in totale.

Fare lo stesso per Marquez non è così semplice, anche perché a questo punto ha già più di 30 anni. Tuttavia, non dubitiamo che possa anche provare a raggiungere un risultato così tanto speciale. Nel frattempo, comunque, è a un passo da eguagliare i nove titoli mondiali di Valentino Rossi. Considerando quello che ha passato dal 2020 in poi, soltanto questo risultato sa di impresa da brividi. Una di quelle a cui il fenomenale Marc ci ha abituati in più e più occaisoni.