“Sinner come Armstrong”: tennis stravolto, l’accusa è gravissima

Jannik Sinner finisce spesso al centro dell’attenzione, e anche questa volta è andata così: non per una motivazione positiva, però.

Jannik Sinner è un giocatore di tennis semplicemente straordinario, che nel corso della sua carriera finora ha ottenuto un sacco di risultati veramente eccezionali.

Nonostante la giovane età, è già al vertice del tennis mondiale, fresco vincitore di Wimbledon – prima volta nella storia per un tennista italiano – e confermatissimo numero uno al mondo della classifica ATP. Insomma, Jannik Sinner è un fuoriclasse dello sport italiano, e sicuramente vorrà confermarsi tale e migliorare sempre più le sue prestazioni anche nei prossimi anni.

Staremo a vedere se ci riuscirà. Nel frattempo, è sempre al centro dell’attenzione. Non solo per gli elogi che riceve costantemente grazie ai suoi risultati sportivi, ma anche per delle feroci critiche che in fin troppe occasioni gli vengono dedicate.

Sinner, la critica è durissima: paragonato ad Armstrong

Non soltanto Jannik Sinner è uno dei giocatori di tennis più apprezzati ed elogiati del momento, ma in certe occasioni è anche criticato aspramente. Specialmente sui social media, dove purtroppo le opinioni vanno e vengono da parte di milioni di utenti, come quella che ha fatto tanto discutere nelle ultime ore su X (ex Twitter). Ci riferiamo a un account in particolare, che ha paragonato Jannik Sinner a Lance Armstrong. Il nome utente è già tutto un programma: “Jannik Sinner is a cheater”.

Una frase pesantissima, specialmente considerando il coinvolgimento con il doping di Armstrong. In ogni caso, non bisogna pensare che la maggior parte delle persone, in riferimento al caso Clostebol, la veda in questo modo. E infatti, anche sotto a un post così tanto provocatorio, sono tantissimi gli utenti che hanno difeso Sinner in maniera decisa e perentoria. Il fuoriclasse altoatesino ha saputo come fare a entrare nel cuore della gente negli ultimi anni, e in particolar modo in questo caso, quando vengono definite accuse così pesanti e assurde.

Già, perché Sinner fino a prova contraria è innocente. Lo dicono le carte e lo afferma chi lo conosce molto bene, meglio di chiunque altro. Eppure, continua a circolare la storia di un Sinner che frega il circuito ATP, giudici compresi. Anche se non abbiamo dubbi che il principale intento di chi rilascia dichiarazioni di questo tipo è semplicemente quello di provocare non solo Sinner, ma anche chi gli sta intorno. E a giudicare dalle interazioni che raccolgono, riuscendoci anche parecchio bene.