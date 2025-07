Tragedia per il campione italiano, è in coma: tifosi con il fiato sospeso

Tragedia nel mondo dello sport italiano, è in coma un grandissimo giocatore: si teme il peggio, i dettagli.

Lo sport, qualsiasi sport, è davvero speciale. Non solo perché porta chi lo pratica a inseguire e spesso superare i propri limiti, non soltanto per lo spettacolo che è in grado di regalare e la passione che caratterizza chi lo pratica, ma anche perché unisce.

Praticare e/o seguire un’attività sportiva unisce davvero un sacco di persone ogni giorno nel mondo, e proprio per questa ragione lo sport ha un valore così alto nella nostra società, ora come in passato.

A volte, però, può capitare qualcosa che è davvero spaventoso. Eventi che non esageriamo a definire vere e proprie tragedie. Qualcosa che, in un senso o nell’altro, non dovrebbe veramente accadere mai. Stavolta, purtroppo, è successo qualcosa del genere. Un giocatore italiano si trova attualmente in coma, e il mondo dello sport è quindi con il fiato sospeso.

Tragedia per il campione italiano: si trova in coma

Lo sport italiano è con il fiato sospeso, a causa di quanto accaduto a Lorenzo Bonicelli. Ginnasta italiano, mentre era impegnato alle Universiadi estive a Essen in Germania è caduto malamente sul collo durante l’esercizio agli anelli, rimanendo immobile sulla pedana. Organizzatori e staff della FISU (Federazione Internazionale Sport Universitario) hanno capito immediatamente che quello che stava accadendo era davvero gravissimo, e i soccorsi sono così arrivati immediatamente.

La squadra a cui appartiene Lorenzo è stata immediatamente ritirata. 23enne di Abbadia Lariana, località che si trova a Lecco, mentre era ancora vigile è stato trasportato con urgenza all’ospedale più vicino e operato alle vertebre cervicali. Sul profilo Facebook dell’ex direttore della Federazione Internazionale Ginnastica, Steve Butcher, è stato precisato che il ginnasta è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico subito. E così, sono necessari almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni fisiche. Quest’anno, verso metà maggio, ha partecipato all’ultimo collegiale del direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, senza essere incluso nel gruppo che a giugno ha disputato gli Europei di Lipsia.

Per moltissime persone si tratta di soltanto una questione di tempo, dato che Bonicelli ha nella sbarra la specialità a lui più congeniale, e viene considerato da staff e addetti ai lavori un prospetto più che sicuro in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028. Non solo, ma anche per questo un avvenimento del genere non ci voleva proprio. Quel che conta, comunque, è la sua salute. La speranza è che recuperi al più presto, onde evitare il peggio. Perché umanamente e sportivamente, lui come chiunque altro, non se lo merita affatto.