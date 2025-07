Bomba Antonelli, annuncio a Spa: nessuno se l’aspettava

Cambia tutto per Andrea ‘Kimi’ Antonelli: l’ultimo annuncio è una vera bomba, i tifosi non se l’aspettavano.

Gli ultimi weekend sono stati piuttosto difficili per Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Fatta eccezione per l’ottimo terzo posto in Canada il giovane pilota italiano ha collezionato quattro ritiri e un 18esimo posto: tanti errori che però fanno parte del percorso di un talento che è alla prima stagione in un Mondiale di F1 e che comunque sta facendo vedere di avere grandissime potenzialità.

Tuttavia, dopo l’esame di maturità superato tra i banchi di scuola, ora Antonelli è chiamato a fare altrettanto anche sulle piste di Formula 1. Nella seconda parte di stagione il bolognese dovrà far vedere di meritare il volante della Mercedes anche nel 2026, specialmente ora che Toto Wolff è in pressing su Max Verstappen per convincerlo ad accettare di guidare la vettura della scuderia di Brackley.

“Penso che il tour di gare in Europa non sia andato molto bene. Anzi direi che è andato piuttosto male, con alcuni errori da parte mia e con qualche problema tecnico. Ma sto ancora cercando di imparare e cercando di raccogliere tutte le informazioni”, le parole di Kimi Antonelli nella conferenza stampa che ha preceduto il weekend a Spa.

Bomba Antonelli: parole chiarissime, ora cambia tutto

Il pilota italiano ha poi sottolineato che nella seconda metà del Mondiale 2025 cercherà di fare nuovi passi in avanti. Nel corso del campionato ha compreso come gestire al meglio le energie nei weekend, prendendosi anche più tempo per sé stesso e ricaricando le batterie così da concentrarsi poi nel migliore dei modi sull’obiettivo da raggiungere.

Tuttavia l’argomento rinnovo è sempre lì sul tavolo. Antonelli in conferenza ha detto di non essere preoccupato e di sapere ciò che vuole la Mercedes: “Credo che anche Toto sia stato chiaro ultimamente e questo è sicuramente molto bello da vedere. Ma in generale il team sta lavorando molto bene, la coppia di piloti formata da me e George lavora bene insieme e stiamo cercando di aiutare il team a a ritrovare le prestazioni”.

Antonelli ha poi elogiato l’ottimo clima che si respira all’interno della scuderia: “Sono sicuro che il team sappia quale sia la scelta migliore anche per il 2026 – ha concluso il 18enne bolognese – ho la fiducia di poter essere in una buona posizione”.