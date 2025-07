Favola Federico Cinà, la notizia ufficiale fa sognare

Federico Cinà sta vivendo una vera e propria favola: il 18enne sale sempre più in alto, i tifosi sono al settimo cielo.

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico. Oltre a Jannik Sinner, numero 1 al mondo e vincitore di due Slam su tre in questa stagione, stanno ottenendo risultati di grande prestigio anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e ora anche Luciano Darderi, senza dimenticare Sonego, Arnaldi, Berrettini e Bellucci. Il movimento è in piena salute è non è un caso se già sta spuntando fuori qualche talento giovanissimo che sembra abbia tutte le carte in regola per arrivare ai livelli più alti.

Tra questi c’è sicuramente Federico Cinà: il tennista palermitano ha fatto molto parlare di sé in questo 2025. Lo scorso marzo ha infatti centrato la sua prima finale Challenger (nel Creta Challenger II): è il primo 2007 a riuscire in questo traguardo. Nello stesso mese ha ricevuto una wild card per il Masters 1000 di Miami e ha subito sorpreso tutti battendo al primo turno l’argentino Comesana: un’altra vittoria storica, dato che con questo successo Cinà è diventato il primo 2007 a vincere un match nel tabellone principale di un Masters 1000.

Cinà ha poi raggiunto il secondo turno anche nel Masters 1000 di Madrid e ha giocato la finale al Mziuri Cup 2025. Risultati molto importanti per l’atleta siciliano, che ora accarezza con mano la possibilità di giocare le qualificazioni per accedere al tabellone principale degli US Open.

Ultim’ora Cinà: traguardo straordinario, i fan esultano

Il successo contro Gakhov agli ottavi di finale del Challenger di Tampere ha fatto salire Cinà fino al 221esimo posto nel live ranking ATP. Il palermitano ha poi alzato bandiera bianca ai quarti di finale contro il ceco Barton ma la partecipazione al tabellone cadetto degli US Open non è più in discussione.

Un traguardo fantastico per Cinà, che ha iniziato la stagione oltre la posizione numero 500 nel ranking ATP e ora si ritrova molto vicino alla top 200. La crescita è sotto gli occhi di tutti e sempre più esperti del settore tessono le lodi del ragazzo: la speranza è che nei prossimi anni possa davvero fare lo stesso percorso dei suoi colleghi azzurri.

Per ora Cinà vuole solo concentrarsi sulle qualificazioni del quarto appuntamento del Grande Slam: l’approdo al main draw è per ora solo un sogno ma crederci è lecito.