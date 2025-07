L’annuncio sconvolge lo sport, è una vera tragedia: “Il cuore non batte più”

Ci sono annunci, anche nel mondo dello sport, che nessuno vorrebbe mai sentire. Come quello di cui abbiamo deciso di parlarvi quest’oggi.

Tragedia nel mondo dello sport: cos’è successo

Quello di cui vi stiamo parlando non ha coinvolto direttamente un’atleta, ma comunque ha trafitto nel petto sia l’amara protagonista di questa storia che chiunque altro l’abbia mai conosciuta. Parliamo di Ana Peleteiro, medaglia olimpica e campionessa europea indoor di salto triplo in carico. La spagnola, il 6 luglio 2025, aveva annunciato di essere incinta, e poche settimane dopo ha condiviso sul proprio profilo Instagram un post che ha gettato nello sconforto tutti i suoi follower.

L’atleta ha raccontato cosa le è accaduto, con il cuore della creatura dentro di lei che si è fermato. Un lutto insopportabile, che purtroppo può accadere a molte persone e che conseguentemente unisce molte famiglie nel mondo. Il messaggio è stato semplice ma diretto, doloroso ma non disperato. Forse perché, in quanto atleta e influencer, Ana Peleteiro si è sentita in dovere di evitare drammi ulteriori. O semplicemente perché sta cercando di elaborare il doloroso lutto.

Le sue parole, però, di sicuro squarciano lo stomaco di chiunque abbia un briciolo di empatia: “Adesso ci troviamo ad attraversare uno dei momenti più difficili della nostra vita, ma lo affrontiamo più forti e uniti che mai. Da oggi in poi, abbiamo un altro angioletto in cielo che veglia su di noi e ci protegge per il resto della nostra vita”. Dopo questo post assolutamente dal sapore amaro, la campionessa olimpica ha pubblicato anche una storia su Instagram per assicurare tutti i suoi follower sul fatto che stia bene. Quando succedono certe cose, si può solo rimanere in silenzio e rispettare il dolore dell’altro, anche se si tratta di qualcuno di così popolare.