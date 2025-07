Assurdo Bagnaia, il colpevole della crisi si fa avanti: “Chiedo scusa a Pecco”

Sono arrivate le scuse per Pecco Bagnaia: ora finalmente è chiaro il motivo della crisi, tifosi spiazzati.

Il Mondiale di MotoGP 2025 sta avendo un solo padrone. Marc Marquez è lanciatissimo verso la conquista del suo nono titolo iridato: lo spagnolo ha scavato un solco sia con suo fratello Alex, ora distante 80 punti, che con il compagno di squadra Pecco Bagnaia, indietro di 168 punti. Anche a Brno il pilota italiano ha dovuto fare i conti con alcune problematiche che non gli hanno permesso di lottare per la vittoria.

L’episodio che ha fatto arrabbiare molto il due volte campione del mondo è senza dubbio quello accaduto nella Sprint Race. Bagnaia stava disputando un’ottima gara quando si è trovato costretto a rallentare a causa di un messaggio sul cruscotto che lo avvertiva di una pressione delle gomme troppo bassa. In realtà si è trattato di un errore dell’elettronica: una beffa enorme per Pecco, sceso al settimo posto dopo questo inconveniente.

Al di là del ‘fattaccio’ nella Sprint il pilota italiano non riesce proprio a trovare il feeling giusto con la Desmosedici GP25, come ha ammesso lui stesso in varie interviste. Bagnaia ce la sta comunque mettendo tutta per provare a regalarsi una seconda parte di stagione più soddisfacente, ma può riuscirci solo se non si verificano episodi come quello di Brno.

Clamoroso Bagnaia, spunta fuori il colpevole: parole chiarissime

L’ingegnere elettronico Gabriele Conti ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto: “Abbiamo avuto un problema elettronico durante il giro di ricognizione. In griglia abbiamo cercato di risolvere il problema. È stato un po’ complicato, ma comunque siamo riusciti a gestire la situazione e a risolverla – le parole di Conti riportate anche da Corsedimoto.com – Ma il primo problema ne ha generato un altro che era impossibile riconoscere. Quindi, abbiamo avuto un grosso problema durante la gara sprint. È una questione di messaggio sbagliato”.

Ovviamente l’ingegnere si è detto molto dispiaciuto per l’episodio che ha fatto allontanare ancora di più Bagnaia dalla vetta del Mondiale. “La prestazione è stata buona, quindi è stata colpa nostra, chiedo scusa a Pecco“.

L’impressione è che ormai Pecco consideri Marc Marquez irraggiungibile: l’obiettivo di Bagnaia per questa seconda metà del campionato è provare a vincere qualche gara e lottare per il secondo posto in classifica piloti con Alex Marquez.