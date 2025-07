Bufera Iannone, ne manda due in ospedale: tirata in ballo Elodie

Andrea Iannone sotto accusa dopo l’incidente in Ungheria: tirata in ballo anche la sua compagna Elodie, è bufera

Le scuse non sono bastate: Andrea Iannone nella bufera dopo l’incidente in Ungheria che ha visto coinvolti sei piloti, con due costretti anche a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il pilota della Ducati è stato protagonista in negativo della partenza della gara 1 a Balaton Park: un via con scintille annesse e un vero e proprio strike fatto dall’ex MotoGP che non è riuscito a controllare la sua moto ed ha causato un incidente che ha coinvolto diverse moto. A terra, oltre a lui, sono finiti anche Petrucci, Gerloff, Vickers, Montella, Lecuona e Gardner, con gli ultimi due che sono stati trasportati in ospedale e non hanno potuto correre, chiudendo in anticipo il weekend. Per il primo riscontrata una frattura alla mano, mentre il secondo ha riportato una sospetta commozione cerebrale.

Niente corsa neanche per lo stesso Iannone che ha rimediato una contusione e distorsione cervicale, oltre ad una possibile separazione dell’articolazione acromionclaveare alla spalla sinistra. Ma Iannone ha dovuto fare i conti anche con le polemiche nei suoi confronti per l’incidente causato: polemiche pesantissime anche da parte di Petrucci che ha invitato il connazionale a stare zitto: “È inaccettabile che l’abbiano fatto ripartire, sono arrabbiato. Sembrava stesse giocando ad un videogioco: mi deve stare alla larga, non voglio le sue scuse“.

Tutti contro Iannone: “Torni da Elodie”

Scuse che Iannone ha però comunque espresso, dichiarandosi dispiaciuto per quanto accaduto, assumendosene la responsabilità e spiegando di aver perso il controllo della moto.

Una giustificazione, con tanto di scuse, che non sono bastate però a placare gli animi. Oltre i piloti, con Petrucci in testa, anche gli appassionati si sono scatenati contro Iannone sui social dopo l’incidente. In tanti hanno accusato The Maniac per la sua manovra in partenza e tanti hanno tirato in ballo anche la sua compagna Elodie. Pilota e cantante fanno coppia ormai da qualche anno e proprio di recente con alcune pubblicazioni social hanno voluto smentire una crisi tra di loro, apparendo felici ed uniti in vacanza.

Ora però Elodie è stata tirata in ballo da qualche tifoso sui social per criticare Iannone: “Tornate da Elodie” l’invito non certo galante di alcuni appassionati. Non una novità per la coppia, abituata ad essere al centro delle attenzioni e, inevitabilmente, anche delle polemiche, sempre presenti sui social.