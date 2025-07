Juventus, Douglas Luiz è tornato alla Continassa

Dopo non essersi presentato al primo giorno di ritiro della Juventus lo scorso giovedì 24 luglio, quest’oggi Douglas Luiz è arrivato alla Continassa. Il centrocampista brasiliano svolgerà lavori a parte, essendo in ritardo di qualche giorno rispetto al resto del gruppo. I bianconeri nella mattinata odierna hanno fatto un lavoro atletico e torneranno in campo nel pomeriggio.

Non è escluso, comunque, che Douglas Luiz possa essere multato dalla Juventus, irritata ovviamente dalla situazione venutasi a creare.