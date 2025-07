L’annuncio scuote la F1: c’è l’accordo per Antonelli

Il futuro di Kimi Antonelli tiene banco e alimenta il mercato piloti della Formula 1: spunta l’accordo che può cambiarne il destino

La Formula 1 va in vacanza e sarà proprio questo il periodo più caldo del mercato dei piloti. Molto è già chiaro, molto però può cambiare all’improvviso, soprattutto perché in ballo c’è un nome mica di poco conto: Max Verstappen.

Sarà l’olandese, campione del mondo in carica, a dettare il ritmo del valzer dei piloti, lui a dare il via alle danze che potrebbero stravolgere la griglia di partenza della Formula 1 del prossimo anno. Il suo è un nome pesante, come pesante sarebbe il trasferimento alla Mercedes: l’addio di Horner alla Red Bull ha frenato il passaggio di Verstappen alle frecce d’argento, ma non lo ha certo escluso.

Le prossime settimane chiariranno quel che accadrà e ad attendere ci sono almeno altri due nomi importanti: George Russell e Kimi Antonelli. Uno dei due dovrà lasciare il posto in Mercedes, in caso di arrivo di Verstappen, e da settimane ormai si susseguono indiscrezioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda il giovane e talentuoso talento italiano: un accordo che lo vedrebbe in qualche modo coinvolto e che lo porterebbe in un’altra scuderia.

Antonelli via dalla Mercedes: spunta l’accordo

L’accordo di cui si parla è quello che vedrà la Alpine utilizzare i motori Mercedes a partire dal prossimo anno e fino almeno al 2030: la scuderia guidata da Flavio Briatore potrà sfruttare per i prossimi due anni anche il cambio del team tedesco, un’alleanza che fa ben sperare sulle prestazioni della macchina transalpina, quest’anno decisamente deludente.

Una speranza che parte dalle indiscrezioni sulla PU 2026 della Mercedes, indicata come la migliore del prossimo anno: fossero confermate queste anticipazioni, la Alpine potrebbe fare un passo in avanti notevole. Soprattutto se al fianco di Gasly si riuscisse a trovare un pilota in grado di competere subito per il vertice.

E qui torna in ballo Antonelli che potrebbe essere coinvolto in questa alleanza Mercedes-Alpine: con Verstappen alla corte di Toto Wolff, l’italiano verrebbe girato proprio a Briatore che metterebbe così fine alla sua caccia ad un giovane pilota di assoluto valore. Quello che non è stato Doohan, quello che sta dimostrando di non essere Colapinto, quello che Antonelli ha dimostrato di essere in poche gare. Ora potrebbe doverlo fare in Alpine, cedendo il volante della sua Mercedes a Verstappen.