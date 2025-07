Leclerc-Ferrari ai titoli di coda: per Charles è tutto finito

Charles Leclerc è stato molto chiaro: ormai non ci sono più speranze per la Ferrari, sono già partiti i titoli di coda.

La SF-25 ha avuto finora un rendimento molto lontano dalle aspettative di inizio stagione. La monoposto della scuderia di Maranello non ha quasi mai dato l’impressione di poter competere per la vittoria, fatta eccezione per il successo di Lewis Hamilton nella Gara Sprint in Cina. In alcuni GP è stato soprattutto Charles Leclerc a spingerla oltre i limiti centrando qualche podio, ma i problemi della vettura sono evidenti: nemmeno gli aggiornamenti sembrano aver ridotto il gap con la McLaren.

Leclerc ha già detto più volte in questa stagione di avere non poche difficoltà a guidare la SF-25. Lo si è visto anche nella Sprint Race in Belgio, dove il monegasco ha dovuto accontentarsi del quarto posto pagando 10 secondi di ritardo dal vincitore Max Verstappen in appena 15 giri. Proprio dopo la Gara Sprint il pilota della Ferrari si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che accertano ancora di più l’impossibilità per la Rossa attuale di lottare per traguardi importanti.

“C’è ancora tanto lavoro da fare, perché abbiamo visto anche oggi nella Sprint che stavo spingendo al massimo e avevano tre/quattro decimi di vantaggio ad ogni giro. Facciamo ancora fatica, però impariamo”, le parole di Leclerc ai microfoni di Sky, che poi ha aggiunto: “Imparare va bene, ma vorrei vincere“.

Leclerc-Ferrari, è finita: Charles è stato chiaro, tifosi a pezzi

Leclerc ha utilizzato parole ancora più dure nell’intervista rilasciata a Sky UK: secondo il pilota di Monte Carlo la SF-25 non è in grado di fornire chissà quale rendimento migliore rispetto a quello odierno. “Sicuramente da una gara così c’è qualcosa da imparare, tuttavia non mi sembra che siamo molto lontani dal massimo potenziale della macchina. E non mi sembra che siamo fuori posto a livello di set-up o qualcosa del genere”.

Sempre Leclerc ha poi fatto capire di essere rassegnato: anche nella seconda parte di stagione la Ferrari non giocherà un ruolo da protagonista: “Purtroppo non credo che ci sia nulla nella macchina che possa farci sperare di poter lottare con Red Bull o McLaren“. L’obiettivo di Leclerc e Hamilton è quello di provare a fare il meglio possibile, sperando magari di poter competere per la vittoria in almeno una o due gare.

L’appuntamento con il titolo iridato è rimandato ancora una volta: la Ferrari non vince un Mondiale piloti dal 2007, mentre l’ultimo trionfo tra i Costruttori è del 2008.