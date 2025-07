LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Vasquez verso la Roma

Tutte le trattative di giornata in questo lunedì 28 luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

15.25 La Roma ha preso come secondo portiere Vasquez, svincolato dal Milan. Gollini é sul mercato. Si attende l’ufficialità in giornata.



11.00 Pedullà: “Visite in corso per Alieu Fadera, nostra esclusiva di una settimana fa alle 19,35, operazione voluta dal Sassuolo e via libera del Como. Un ragazzo di qualità che potrà accendere la manovra offensiva e soprattutto giocare con maggiore continuità. Visite anche per Lorenzo Colombo che ripartirà dal Genoa nella speranza di poter trovare quella stabilità che negli ultimi anni mai hai avuto, tra prestiti finiti troppo presto e ritorni al mittente”.

DOMENICA

23.12 Esclusiva: il Galatasaray ha fatto una grande offerta a Gigio Donnarumma, ma è uno sbocco non semplice. Il portiere vuole aspettare. Ancora un tentativo rinnovo PSG, tuttavia oggi c’è distanza. Il ManchesterCity attento alla finestra, in vista della scadenza e in caso di mancato rinnovo, pur essendosi orientato negli ultimi giorni a riprendere Trafford

21:30 Timothy Weah vuole andare soltanto al Marsiglia. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

19:30 Il presidente del Como Suwarso conferma l’arrivo di Morata: “Manca solo che sia qui. Noi abbiamo l’accordo con il Milan e con il giocatore. Devono parlare Galatasaray e Milan, noi abbiamo fatto ciò che dovevamo“. Qui la news completa.