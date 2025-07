Marotta: “Chivu seconda scelta? Niente di più falso. L’Inter vuole vincere”

Giornata di nuovo inizio per l’Inter. Sta intervenendo in conferenza stampa il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta: “Buongiorno a tutti, siamo ai nastri di partenza di una nuova stagione, quella vecchia è appena terminata ma il calcio moderno è così. Volevo evidenziare il breve percorso recente che equivale al ciclo Inzaghi: in Italia siamo quelli che hanno vinto di più con 7 titoli, quelle che ha conseguito più punti in Serie A e che ha partecipato con continuità alla Champions League, cose che i nostri competitor non hanno fatto. È quella che ha conseguito il diritto di arrivare a due finali di Champions, un traguardo storico e difficili. Sono dati significativi di un percorso e di un lavoro che si è contretizzato nell’ultima stagione con 63 partite ed è coinciso con l’arrivo di una nuova proprietà che anche oggi è presente nella persone di Raph”.

Ancora Marotta: “Una presenza continua, che ci ha dato una grossa mano ma in un modo silente: non avete visto interviste, ma Oaktree è una presenza continua e lungimirante. Spesso i fondi vengono catalogati in modo negativo, in realtà anche la fase progettuale è una cosa molto ambiziosa, da grande club”.

Su appiano Gentile

“Siamo nel sito che è quello di Appiano Gentile dove sono stanziati investimenti nuovi, sono in corso dei lavori: questoo è il nostro cuore pulsante e Oaktree ha risposto alle nostre solecitazioni, dando il loro apporto per ammodernare questo centro. Andremo a fare un intervento anche a Interello, dove verranno svolti lavori importanti. La proprietà tiene molto alla sviluppo e al valorizzare la nostra azienda. È a cuore dell’Inter e di Oaktree anche il nuovo stadio. Tornando ai tempi sportivi, abbiamo concluso una stagione arrivando in fondo in tutte le competizioni: abbiamo perso la finale di Champions, siamo arrivati secondi per un centimetro e oggi dobbiamo cercare di colmarlo”.

Sulle ambizioni dell’Inter

“Ma arrivare lì è molto difficile, si è raggiunto un traguardo importante. Oggi ripartiamo con le stesse ambizioni, l’Inter ha una storia e un palmares da difendere: è inutile asconderci dietro frasi gratuiti come ‘dobbiamo arrivare tra le prime quattro’. Noi vogliamo vincere ed è l’obiettivo di tutti. Il nuovo ciclo parte con un nuovo allenatore come Cristian Chivu. Si è letto che era una soluzione di rincalzo, una seconda scelta: niente di più falso. Quando con Oakrtree abbiamo delineato il modello di squadra da costruire, abbiamo cercato di individuare il profilo”.