L’ultimo Paese al mondo senza una Nazionale di calcio

La Marshall Islands Soccer Federation è la federazione calcistica più giovane al mondo, essendo nata a fine 2020. Nemmeno cinque anni di nascita, ma già le idee chiare, soprattutto a livello di design. Dapprima è stato svelato il nuovo logo, dunque è stato chiesto ai tifosi di disegnare la maglia ufficiale della Nazionale a gennaio 2024, in occasione dello storico primo match della nazionale oceanica.

Le Isole Marshall rappresentano un piccolo stato insulare dell’Oceania, su per giù a metà tra l’Australia e le Hawaii. La superficie complessiva delle isole dello stato è di 181 chilometri quadrati (poco più del Liechtenstein) e più del 97 per cento del territorio è acquatico. Gli abitanti sono circa 40mila e da un paio di anni, con l’ausilio di tecnici provenienti dal Regno Unito, si sta cercando di sviluppare il mondo del calcio in questi piccoli arcipelaghi dove il sogno assume l’identità della volontà di diventare grandi.

La federazione quest’anno ha costruito un impianto, innovato il marketing con la creazione di divise interessanti per raccogliere fondi e lanciare così gli Inter-Islands Games tra Majuro e Kwajalein. Il sogno, ovviamente, è una nazionale riconosciuta a livello globale.

Lloyd Owers, Direttore tecnico della federazione, ha spiegato un po’ di tempo fa quali sono le ambizioni di tuto il movimento: “A livello personale è stata l’opportunità di far parte di qualcosa di così grande: l’unico Stato al mondo senza una squadra nazionale. La federazione vuole far parte dell’Oceania Football Confederation, ma vuole anche diventare un membro della FIFA. Non vogliono solo giocare contro le nazionali, vogliono far parte di un programma più grande. Sappiamo che vogliamo far parte delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Vogliamo far parte del campionato OFC, vogliamo far parte del calcio tradizionale. Penso che tra 10 anni, se continuiamo nel modo in cui la federazione vuole portare avanti i propri obiettivi e ambizioni, non c’è motivo per cui ciò non accada”.

E quest’estate si svolgerà il primo torneo internazionale di calcio sul suolo delle Isole Marshall. Tutti non vedono l’ora, da quelle parti, che la competizione possa far divertire tantissimi bambini e ragazzi.

Here is what it means to be called up to your national team for its 1st ever fixture…

Our live Men’s National Team squad announcement will now be taking place on Monday 28th July (change to the previously stated date)

8PM BST | 2PM CDT | 7AM MHT (+1 day)

Join us live on X,… pic.twitter.com/grB711sQvv

— Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) July 27, 2025