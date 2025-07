Napoli, carica Di Lorenzo: “Vogliamo difendere il tricolore”. Poi un appunto sulla Champions

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Radio CRC dopo i test amichevoli che i partenopei hanno giocato in ritiro. Prossima stagione? “Giocheremo con lo scudetto sul petto e l’obiettivo sarà quello di difenderlo, ovviamente non sarà semplice perché ci attende un campionato complesso. L’obiettivo è fare bene, provare a crescere come singoli e come squadra. Champions League? Dopo un anno di stop ritorniamo con questo nuovo format diverso: sarà interessante capire come si svolgerà”.

Sui nuovi acquisti: “Avere dei nuovi acquisti fin da subito è un aspetto positivo, perché il ritiro serve anche a questo: oltre alla parte fisica ed atletica riesci anche ad instaurare i rapporti più solidi stando tutto il giorno insieme. È più facile per i nuovi acquisti integrarsi, ma sono arrivati con grande entusiasmo ed hanno trovato un gruppo di ragazzi per bene. Siamo contenti del loro arrivo: il gruppo si sta formando bene. Una cosa che accomuna i nuovi acquisti è che sono ragazzi perbene e giocatori forti. Qualcuno più conosciuto, altri meno, ma tutti ragazzi che si sono messi a disposizione e messi a lavoro per fare una buona stagione. Questa è la cosa più importante”; ha detto Di Lorenzo.

Fonte: TuttoNapoli.