Bagnaia-Ducati, l’addio è già deciso: c’è la data

Si rincorrono le voci su un possibile addio di Pecco Bagnaia alla Ducati: nelle scorse ore è spuntata anche la data.

Il grosso divario che separa Pecco Bagnaia dal compagno di squadra Marc Marquez in classifica piloti spinge lo stesso pilota torinese a considerare ormai impossibile una rimonta. Salvo ribaltoni clamorosi, infatti, ogni weekend che passa il 32enne di Cervera si avvicina sempre di più alla conquista del suo nono titolo iridato: per Marquez si tratterebbe del ritorno al successo dopo sei anni molto complicati.

Tutto ciò che può fare Pecco Bagnaia è cercare di alzare il livello per provare a dare del filo da torcere a Marc Marquez nella seconda parte di stagione e provare a conquistare una o due vittorie, così da riuscire a lottare per il secondo posto con Alex Marquez. Eppure non sono in molti a credere che anche con un rendimento importante da qui fino a Valencia (ultima tappa del Mondiale di MotoGP) Bagnaia abbia il posto garantito nel team ufficiale Ducati anche nel 2026.

Il suo contratto con la Casa di Borgo Panigale scade proprio al termine della prossima stagione. La permanenza di Marquez in Ducati è a dir poco scontata ed è anche per questo che Pecco sta facendo delle riflessioni sul suo futuro, dato che in questa annata la presenza del campionissimo spagnolo lo ha praticamente oscurato.

Bagnaia-Ducati, svelato il futuro: c’è la data, tutto confermato

Tuttavia c’è anche chi crede che invece Bagnaia potrà riscattarsi proprio in Ducati. La pensa così Andrea Dovizioso, tre volte secondo nella classifica piloti MotoGP dal 2017 al 2019 proprio dietro Marc Marquez. Il pilota forlivese ha voluto dare la carica a Pecco: nell’intervista a Fanpage.it il 39enne ha fatto presente che Bagnaia “ha ancora un anno per lavorare“.

“È in un team ufficiale e può creare la situazione tecnica che gli serve – ha poi aggiunto Dovizioso – Lui ha vinto non per istinto ma per consapevolezza, per comprensione tecnica, e questo gli dà margine“. L’ex pilota della Ducati ha poi precisato che Bagnaia ha bisogno di capire ciò di cui ha bisogno e provare a ottenerlo.

“L’anno scorso aveva già lavorato bene in inverno, hanno scelto loro la moto, ma poi in gara emergono altri aspetti – ha aggiunto il forlivese – Ora deve lavorare in vista del prossimo anno“. Parole che lasciano ben sperare i tifosi su una permanenza di Bagnaia nel team ufficiale Ducati.