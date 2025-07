Hamilton, cambia tutto in Ferrari: la mossa disperata

L’esperienza di Lewis Hamilton in Ferrari, per il momento, è stata tutto tranne che semplice: ed evidentemente, le difficoltà continuano.

Lewis Hamilton non sta vivendo affatto una stagione semplice in Ferrari. Il suo debutto assoluto con la rossa in F1, dopo tanti anni da acerrimo rivale, fino a questo momento non ha portato ai risultati in cui lo stesso campione inglese sperava. Non solo a causa di un adattamento difficile da conquistare nel breve periodo, ma anche perché la SF-25 non si sta dimostrando affatto una vettura chissà quanto competitiva.

Nonostante gli aggiornamenti, anche a Spa-Francorchamps il risultato finale non è stato migliore del terzo posto con Charles Leclerc, evidentemente il massimo ottenibile dal cavallino rampante e da tutti gli altri team, considerando lo strapotere dimostrato in pista anche in Belgio dalle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Comunque, in ogni caso, Hamilton ha tentato una mossa audace per cercare di migliorare le cose fin da subito.

L’ultima mossa di Hamilton in Ferrari: i dettagli

Fin dalla conferenza stampa del giovedì a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha spiegato che sta cercando di spingere la Ferrari a diventare una scuderia migliore praticamente sotto tutti i punti di vista, dalla pista allo sviluppo tecnico e organizzativo del team al quartier generale di Maranello.

In particolar modo, il sette volte campione del mondo britannico ex McLaren e Mercedes ci tiene a far sì che vengano valorizzati talenti e risorse interne alla scuderia, perché a suo modo di vedere c’è un grandissimo potenziale che merita di essere sviluppato a dovere per permettere al cavallino rampante di ridurre il gap dalla concorrenza anche sul piano dello staff interno. Insomma, a quanto sembra Lewis Hamilton si sta facendo promotore di un cambiamento davvero rilevante, e a tutti gli effetti da tenere particolarmente in considerazione. Un cambiamento che, a partire proprio dal GP del Belgio concluso in settima posizione per il fuoriclasse britannica, è stato già attuato.

Dal fine settimana appena archiviato, nella squadra che segue in pista Hamilton è stato aggiunto un nuovo ingegnere delle prestazioni. Si tratta di una vera e propria promozione in pista di quello che a quanto pare, secondo ciò che hanno riportato Corriere della Sera e FormulaPassion, è una risorsa proveniente proprio dalla fabbrica madre di Maranello. Un piccolo cambiamento, ma che dimostra quanto il numero 44 della rossa ci tenga a valorizzare ogni minimo aspetto della sua avventura italiana.