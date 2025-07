Lacrime Musetti, i fan restano senza parole: è difficile da accettare

I tifosi di Lorenzo Musetti non si aspettavano queste parole: il 23enne di Carrara lo ha detto chiaramente, è molto dura.

Lorenzo Musetti è arrivato a Wimbledon in condizioni ancora parecchio precarie dopo l’infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il 23enne di Carrara è stato costretto ad arrendersi già al primo turno contro il georgiano Basilashvili, dimostrando di non aver ancora recuperato dal problema fisico.

Anche nel torneo ATP 500 di Washington il tennista italiano ha alzato bandiera bianca al primo turno, stavolta contro Cameron Norrie. I suoi tanti tifosi sono preoccupati in vista dei prossimi tornei: l’auspicio è che Musetti possa aver recuperato la giusta condizione per affrontare al meglio la stagione sul cemento.

In un’intervista al sito Ubitennis il numero 10 del ranking ATP – sceso di tre posizioni dopo gli ultimi due mesi tutt’altro che facili – ha fatto capire di non essere ancora al meglio ma al tempo stesso ha aggiunto che la situazione va migliorando di giorno in giorno. ‘Muso’ affronterà quest’oggi l’australiano Duckworth nel primo turno del Masters 1000 di Toronto, un torneo che sarà molto utile al toscano per ritrovare la forma fisica e tornare competitivo nei prossimi appuntamenti.

Musetti commuove i fan: “Non è semplice”

“Dopo Parigi ho avuto un infortunio che mi ha fermato per un po’, quindi non è stato facile recuperare – le parole di Musetti – ho fatto il primo allenamento qui a Toronto e ho avuto buone sensazioni”. Proseguendo con l’intervista c’è un passaggio che ha stretto il cuore a tutti i fan di Lorenzo: “Stare lontano dalla mia famiglia non è semplice, fortunatamente la mia compagna Veronica mi comprende e mi sostiene, e questa è una sensazione davvero bella per me: saranno a New York con me durante lo Slam”.

L’arrivo dei suoi cari a Flushing Meadows è certamente la migliore notizia possibile per Musetti. Lo scorso anno l’atleta di Carrara si fermò al terzo turno del torneo del Grande Slam, cedendo allo statunitense Brandon Nakashima. Stavolta Lorenzo è determinato a fare un percorso più lungo ed è anche per questo che vuole arrivare agli US Open al massimo, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Sui campi di Flushing Meadows il 23enne giocherà anche il doppio misto assieme a Jasmine Paolini: “Mi sembra un’idea interessante – ha detto Musetti a Ubitennis – per me è un onore e un privilegio condividere il campo con Jasmine, spero che avremo modo di divertirci”.