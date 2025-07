Marquez contro Marquez, la lite fa scalpore: cosa è accaduto

Marquez è il cognome di spicco del motociclismo internazionale in questo momento, sia dentro che fuori dalla pista.

Marquez, il cognome per eccellenza all’interno del motociclismo che conta in questo momento. In effetti, grazie alle prestazioni tanto di Marc quanto di Alex, la MotoGP nel 2025 si è trovata a fare riferimento non in poche occasioni a questa straordinaria e senz’altro accesa rivalità familiare.

Anche a causa di qualche errore dit roppo, ultimamente il pilota del team Gresini è rimasto un po’ distante dal fratello in classifica generale, mentre quest’ultimo sta letteralmente dominando la MotoGP nel 2025.

Una distanza che, però, non cancella le tante splendide battaglie fra i due campioni spagnoli. In ogni caso, una rivelazione molto recente ha lasciato a bocca aperta l’intero paddock: pare proprio che riguardi i fratelli Marquez, e per uan volta (anche se sembra assurdo) non è una nota estremamente positiva.

Fratelli Marquez, la lite lascia tutti quanti a bocca aperta: i dettagli

I fratelli Marquez, quando ce n’è l’occasione, cercano di dare il massimo in pista e battersi l’un l’altro per vincere gare o fare dei podi. Nonostante questa rivalità, comunque, rimangono sempre molto legati fra loro. Eppure, stando a quanto rivelato dal padre Julià Marquez, anche il due e l’otto volte campione del mondo si sono ritrovati più e più volte a litigare. Come precisato in un’intervista a CNN Sports, “C’è una famiglia che non litiga? Ma i loro litigi durano cinque minuti e poi torna tutto alla normalità“.

Insomma, le discussioni fra Alex e Marc non mancano affatto, il che è indiscutibile, tuttavia non parliamo di litigi pesanti e tremendi, ma di qualcosa di molto normale in una famiglia compsota da due fratelli. E infatti, sempre loro padre ci ha tenuto a specificare molto chiaramente che “il loro rapporto è molto più positivo, più forte e stretto, e questo è incredibile. Ne sono molto orgoglioso”. La gioia di Julià è assolutamente comprensibile, dato che ha accompagnato i propri figli a compiere i primi passi nel motociclismo fin da quando erano soltanto dei bambini.

Come ha raccontato, ha iniziato con i suoi figli praticamente da zero, fin da quando erano molto piccoli; andavano insieme ovunque, si allenavano e facevano le gare insieme. Utilizzando il camper, li ha portati fino a dove sono arrivati adesso, adulti ed entrambi campioni del mondo. Sicuramente una splendida storia di sport, qualcosa di unico, specialmente di questi tempi.