Non c’è pace per Bagnaia, Marquez senza pietà: che umiliazione!

Francesco Bagnaia sta vivendo la peggior stagione della sua cariera in MotoGP, mentre Marc Marquez una delle sue migliori in assoluto.

Francesco Bagnaia sta vivendo probabilmente la peggiore stagione della sua carriera in MotoGP, un’annata veramente molto dura da affrontare, considerando che dal 2021 in avanti è stato sempre in lizza per la conquista del mondiale all’interno della classe regina dei prototipi. Se da una parte il nativo di Chivasso sta affrontando una situazione veramente delicata, non si può affermare lo stesso per il compagno di box Marc Marquez.

Al debutto assoluto in sella alla Ducati ufficiale, Marquez si è ripreso la scena in MotoGP da dominatore incontrastato e incontrastabile. Un vero e proprio tiranno delle due ruote d’altri tempi, che sta sgretolando tutti i record possibili e immaginabili. E, a quanto pare, non soltanto in pista si sta dimostrando superiore al compagno di squadra, che quest’anno ha vinto solamente ad Austin.

MotoGP, non solo in pista: Marquez imbattibile pure fuori

Marc Marquez sta vincendo gare su gare, salendo molte volte sul podio e conquistando svariate pole position. Dopo quello che ha passato a causa degli infortuni, è davvero un’impresa straordinaria vederlo tornare ad essere più o meno lo stesso straordinario pilota di sempre. Ma non è soltanto in pista che dimostra di fare una differenza enorme rispetto a chiunque altro. Dal punto di vista economico, infatti, Ducati ha giovato non poco della promozione nei confronti dell’otto volte campione del mondo.

Se ragioniamo sul piano del marketing, i vantaggi per l’azienda non sono stati pochi. A dirlo è stata Patrizia Cianetti, direttrice marketing globale di Ducati, che ha raccontato ai microfoni di Marca cosa effettivamente ha significato per la casa costruttrice italiana ingaggiare Marquez. Stando alle parole della dirigente ducatista, Marquez è molto popolare in molti Paesi, specialmente in Asia, ma non solo. Inoltre, è un ottimo comunicatore. Si tratta di “un investimento nella passione per il marchio, nella capacità di attrarre nuove persone, costruire un rapporto e infine vendere loro una moto. L’impatto di Marc Marquez è estremamente positivo. Lui è molto bravo, molto popolare, e ci sono Paesi in cui la sua presenza è significativa”.

Il vantaggio di avere Marc Marquez non è soltanto sportivo, anche se potrebbe tranquillamente bastare come motivazione, ma anche commerciale. Oltre a portare a un aumento delle vendite con le sue vittorie e il suo successo sull’iconica moto rossa, può rappresentare anche una calamita molto invitante per gli sponsor provenienti da tutto il mondo.