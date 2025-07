Regolamento recuperi partite rinviate: ci sono dei cambiamenti. Tutti i dettagli

Il Consiglio di Lega Serie A ha comunicato quest’oggi alcune novità relative r ai recuperi delle partite che non verranno disputare nell canonico orario prestabilito. Sulle partite non iniziate, “esse devono essere recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti come maltempo e conseguente impraticabilità del campo da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della gara non iniziata”.

In caso di presenze degli impedimenti citati, le partite verranno recuperate alla prima data utile.

Il significato di ‘Data utile’

Cosa significa Data utile? Il primo giorno disponibile, fuori dalle finestre per le Nazionali, ad almeno 3 giorni di distanza dalle gare precedenti e successive. Questo significa che dovranno esserci almeno 2 giorni liberi tra un impegno e l’altro. Questo, in sostanza, il cambiamento di regolamento che caratterizza la nuova situazione sui rinvii.