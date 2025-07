Hamilton-Ferrari, stagione finita: “Contratto bruciato”

Lewis Hamilton sta passando una stagione molto complicata in Ferrari: attenzione alle evoluzioni in ottica futura.

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari non sta dando i frutti in cui il sette volte campione del mondo sperava a inizio stagione. Il suo passaggio dalla Mercedes alla rosa ha sconvolto il motorsport, tuttavia per il momento non ha migliorato la situazione sportiva del cavallino rampante in Formula Uno.

Non solo per le difficoltà di adattamento del fuoriclasse inglese, ma anche perché sostanzialmente la Ferrari SF-25 è una macchina che non sta regalando particolari soddisfazioni nemmeno a Charles Leclerc.

Insomma, il 2025 sembra essere un anno davvero molto difficile per la scuderia di Maranello, e adesso con l’annuncio criptico sui social del 40enne britannico i rumors si fanno sempre più assordanti in merito al suo futuro: scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Hamilton, il messaggio criptico sui social: di cosa si tratta

Lewis Hamilton sui social media ha postato un video che mostra un fiammifero appena spento e fumante, appoggiato su una scatola su cui è stampata la sequenza numerica 08.08. Evidentemente, si tratta di un riferimento alla data dell’8 agosto 2025. In merito a ciò, le ipotesi sul significato della storia Instagram in questione non sono state affatto poche; molti utenti hanno pronosticato, un po’ ironicamente, che da quando è in Ferrari ha cominciato a fumare per lo stress, o che ha cattive intenzioni prima della pausa estiva.

Oppure, addirittura, che “l’8 agosto brucerà il contratto con la Ferrari”. Secondo qualcun altro, sarebbe in arrivo una nuova linea di abbigliamento o qualche documentario su Netflix. Addirittura, c’è chi prevede che potrebbe annunciare il ritiro dalla Formula Uno. Niente di tutto questo, probabilmente, ma soltanto l’annuncio di una nuova iniziativa commerciale. E infatti, sempre nelle ultime ore, ha pubblicato un secondo video con molti più indizi. Un video messaggio che mostra un post-it tra diverse altre immagini con scritto “Vulcanic mineral-rich ritualistic” e un pezzo di carta con sopra una firma.

Molto probabilmente, il prossimo 8 agosto Lewis Hamilton presenterà qualcosa legato a prodotti basati su materiali di origine vulcanica. Anche perché, sempre nel secondo video, si notato scatti di manufatti di pietra o vetro, e si può notare anche qualche vulcano in fase di eruzione oltre a qualche blocco di pietra. Adesso non possiamo sapere nello specifico di cosa si tratta, ma in ogni caso appare abbastanza chiaro che sarà un’operazione commerciale di grande rilevanza per il fuoriclasse della Ferrari.