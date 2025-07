LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

Tutte le trattative di giornata in questo mercoledì 30 luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

00.00 Pedullà: “L’Atalanta è alle prese con la vicenda Lookman e confida che, in caso di accordo, sia l’ultima cessione eccellente di un’estate rivoluzionaria. Il discorso coinvolge Ederson, una settimana fa vi avevamo raccontato che la Dea ha intenzione di allungare il contratto in scadenza nel 2027. E confermiamo che l’idea è questa, a meno che non ci siano cambiamenti di rotta con offerte irrinunciabili. Ricordiamo che Ederson è stato seguito a lungo, fin dalla scorsa estate, dal Manchester United e che ci sono stati sondaggi approfonditi dell’Al Hilal”.

IERI

21.35 Lookman: l’Atalanta respinge l’offerta dell’Inter, ma c’erano pochi dubbi e chiede 50 milioni tutto compreso da sempre. Difficilmente si andrà oltre il 31 luglio (giovedì). Intanto oggi il nigeriano ha ripreso ad allenarsi individualmente. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

18:55 Nuovo sondaggio da parte del West Ham per l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli.

18:30 Arthur, sondaggi dalla Turchia.

18:15 Borini rifiuta una proposta dalla Turchia.

18:00 Brighton, mirino su Roger Fernandes.