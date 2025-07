Lo scandalo travolge Sinner: tutta colpa di Musetti!

Jannik Sinner torna al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto nelle ultime ore, cosa è successo precisamente.

Si tratta di un momento indimenticabile per il tennis italiano. Il movimento del nostro Paese non ha mai raggiunto il livello agguantato negli ultimi anni.

Di certo non lo ha fatto nell’era Open, che è stata dominata in lungo e in largo da altri grandi protagonisti di ben altre nazioni. Ma il successo di Jannik Sinner a Wimbledon ha certamente portato molti italiani a festeggiare a dir poco, visto che non era mai accaduto nella storia del tennis che un tennista italiano riuscisse a compiere un risultato del genere nel corso della sua carriera.

Nonostante i grandi risultati che il nsotro movimento sta ottenendo ultimamente, però, evidentemente c’è sempre qualche polemica che non fa altro che ostacolare la soddisfazione di questo preciso periodo storico: cosa è successo stavolta.

Ancora polemica, Sinner al centro dell’attenzione: cosa è successo

Jannik Sinner torna al centro dell’attenzione, questa volta per una questione anta sui social media. Facciamo in particolar modo riferimento all’ennesimo attacco da parte di Nick Kyrgios, che quando può mette pressione al numero uno al mondo. A scatenarlo, in questo preciso caso, una sequenza videoclip che dura circa un minuto e in cui viene chiesto qualche esempio di intelligenza e perspicacia nel mondo del tennis.

C’è chi menziona Jessica Pegula o Barbora Krejcikova, ma anche Novak Djokovic. Lorenzo Musetti e Medvedev nominano invece Jannik Sinner. Un parere che non ha trovato particolari favori da parte di Kyrgios, che ha definito la loro opinione così su X (ex Twitter): “Semplicemente indecente raccontarlo così in questo momento”. Insomma, il tennista australiano ha ancora il dente avvelenato nei confronti di Sinner, che molto semplicemente non gli è andato particolarmente a genio per il caso Clostebol. Un qualcosa che ha scatenato senza alcun dubbio la reazione non solo di Kyrgios, ma un po’ di tutta l’opinione pubblica nel corso del tempo.

Senza tornare ancora una volta sulla questione, che per quanto possa essere riuscita a creare tante polemiche nel corso degli ultimi anni è teoricamente qualcosa che andrebbe considerato a questo punto risolto, è chiaro che ci sia ancora qualcuno che non ha apprezzato la decisione definitiva dei giudici dello sport nei confronti del fresco vincitore di Wimbledon. In ogni caso, staremo a vedere se queste polemiche proseguiranno anche nei prossimi mesi. Al momento, Kyrgios promette di darsi ancora da fare per andare in conflitto con Sinner.