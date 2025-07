Milan, Leao: “Rispetto al passato è cambiato tutto. Su Allegri dico che…”

Rafael Leao, attaccante e stella del Milan, ha parlato in conferenza stampa direttamente dalla tournèe che sta tenendo impegnato il Diavolo.

Cosa ti aspetti dalla partita di domani?

“Mi aspetto una buona partita contro una buona squadra. L’allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere contro di loro, ma la cosa più importante è essere pronti per l’inizio del campionato. Bisogna cercare di prepararci bene, 45′ o 90′, cercare di vincere, ma l’obiettivo è arrivare pronti per l’inizio del campionato. Noi daremo il massimo e cercheremo di battere il Perth Glory”

“Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti che sono qua da tempo. Abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza, ma soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra“.

Rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest’anno il Milan sarà una squadra. Abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza, ma soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra”