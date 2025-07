L’Italia del nuoto ha un nuovo, promettentissimo, protagonista: Simone Cerasuolo conquista la medaglia d’oro nei 50 metri rana ai Mondiali di Singapore. Il 22enne di Imola dà spettacolo chiudendo la finale con uno straordinario 26″54, secondo il russo Prigoda, terzo il cinese Haiyang (già oro nei 100mt). Per Cerasuolo prima medaglia iridata in carriera, così come è il primo titolo mondiale in assoluto per l’Italia nei 50 metri rana.