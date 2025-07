Verstappen, limite superato: Toto Wolff è furioso

Max Verstappen è certamente l’uomo di mercato più caldo in assoluto: attenzione alle evoluzioni delle ultime ore.

Max Verstappen è l’uomo più chiacchierato del mercato piloti, essendo in forte dubbio alla Red Bull. Proprio per questo, in più e più occasioni la Mercedes lo ha cercato.

Dopo aver perso Lewis Hamilton, in direzione Ferrari, e avere una coppia di piloti talentuosa e affine ma che non vede al momento né in Russell né in Antonelli un vero e proprio leader dentro e fuori dalla pista, la stella d’argento ingagerebbe volentieri una figura carismatica come quella del quattro volte campione del mondo olandese.

In particolar modo, il team principal Toto Wolff vede nell’ex Toro Rosso l’uomo giusto per spingere il team anglotedesco a tornare quello che ha fatto incetta di successi dal 2014 al 2021. Anche se le ultime indiscrezioni non spingono la bussola verso Stoccarda, ma a quanto pare fanno decisamente altro.

F1, futuro Verstappen: cosa cambia adesso

Secondo Erik van Haren, giornalista del De Telegraaf, Max Verstappen dovrebbe essere un pilota della Red Bull anche nel 2026. Sembra che il pilota olandese voglia dare fiducia al progetto del team austriaco, specialmente in vista dell’atteso cambio di regolamento. E poi così dovrebbe essere anche perché il quattro volte campione del mondo ha scongiurato la possibile attivazione della clausola che lo manteneva così tanto in bilico fino ad ora.

Parliamo di una postilla che gli permetterebbe di lasciare il team in caso non fosse fra i primi tre piloti in classifica generale alla pausa estiva. Con i 28 punti di margine su George Russell, però, questa eventualità sembra essere irrealizzabile. A prescindere da ciò, comunque, ci sarebbe un’altra motivazione che spingerebbe Verstappen a rimanere almeno un altro anno dove si trova attualmente. A quanto pare, il primo fine settimana della gestione del nuovo team principal Laurent Mekies, post licenziamento di Christian Horner, lo avrebbe soddisfatto a tal punto da voler attendere la prossima stagione.

Dopo essersi fatto un’idea sugli effettivi valori in campo alla fine del primo anno del nuovo ciclo regolamentare della F1, potrà farsi fare la scelta migliore per il suo futuro. Dopo il 2026, infatti, potrebbero liberarsi dei posti in Ferrari, Mercedes o Aston Martin. Oppure, se il nuovo progetto è funzionale, potrebbe rimanere in Red Bull anche dopo la scadenza del suo contratto attuale, ovvero il 2028. Staremo a vedere cosa succederà. Per il 2026, però, sembra che la prima scelta del campione del mondo in carica non sia la Mercedes.