Bologna, Fenucci: “Rinnovi Lucumi e Orsolini? Rispondo così. E sulle uscite…”

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato in conferenza stampa delle trattative degli emiliani: “Avevamo detto che la nostra idea era quella di riconfermare tutti, poi ci sono state due operazioni vantaggiose. Lucumì rinnoverà il contratto? Ne stiamo parlando, ma adesso non è un argomento di immediata fattibilità. Se non riusciremo a farlo subito, lo faremo a mercato chiuso. Se abbiamo già parlato del rinnovo di Orsolini? Riccardo lo avrà ad honorem, perché se lo merita. Rappresenta un giocatore simbolo e nel calcio moderno questo concetto si sta sempre più perdendo. Lui è rimasto anche nei momenti difficili. È i giocatore simbolo di Bologna ed è positivo anche per i giovani tifosi che sanno che possono contare su un idolo”.