Bomba Verstappen, arriva l’ufficialità: l’annuncio scuote la F1

Max Verstappen è stato protagonista del mercato piloti nel 2025, ma adesso dovrebbe essere arrivata la tanto attesa ufficialità.

Max Verstappen è stato chiaramente il pilota più chiacchierato e discusso quest’anno, specialmente in ottica mercato piloti. Si è parlato moltissimo sia della sua permanenza alla Red Bull che del possibile addio, con la Mercedes che ha messo in dubbio tanto George Russell quanto Andrea Kimi Antonelli pur di provare a trascinare il quattro volte campione del mondo olandese all’interno della scuderia anglotedesca.

In ogni caso, nelle ultime ore sembra proprio che si sia finalmente arrivati a una soluzione definitiva per quanto riguarda il futuro del quattro volte iridato. Dopo tante discussioni in merito, finalmente sembra che sia stata trovata la quadra, ed è giunto dunque il momento di ufficializzare tramite un annuncio la scelta di Verstappen in merito al suo futuro in F1.

Verstappen, finalmente l’annuncio: è ufficiale

Max Verstappen, evidentemente, ha deciso cosa fare per quanto riguarda il suo futuro all’interno della Formula Uno. Resterà in Red Bull nel 2026. Ad annunciarlo ci ha pensato Helmut Marko ai microfoni della TV tedesca RTL/ntv, che mette così la parole fine a mesi e mesi di speculazioni. Adesso sembra quindi chiaro che il team Mercedes sarà composto anche nel 2026 da Antonelli e Russell, malgrado i tentativi costanti e continui di Toto Wolff di portare a Brackley il fuoriclasse olandese.

Negli ultimi giorni, il quotidiano olandese De Telegraaf ha ribadito che il campione ex Toro Rosso non avrebbe lasciato la scuderia austriaca per una questione di mancata attivazione della clausola – postilla che gli avrebbe consentito di svincolarsi dal contratto chelo lega alla Red Bull fino al 2028 -, e adesso Helmut Marko ha deciso di chiudere questa telenovela una volta per tutte. Il consulente del team campione del mondo piloti in carica, che ha scoperto Max Verstappen prima ancora dell’approdo in Formula Uno, ha annunciato: “Posso confermare che Max Verstappen guiderà per la Red Bull nel 2026”.

Questo significa molto per la Red Bull, che comunque non ha molto per cui festeggiare. Il team in questione ha pochi mesi per realizzare la vettura del prossimo anno, e dovrà cercare di far sì che sia il più competitiva possible per cercare di convincere Verstappen a rimanere nel team anche dopo il 2026. In caso contrario, l’asso del volante potrebbe tornare a guardarsi attorno, consapevole di poter puntare a un sedile in Mercedes e forse anche in Aston Martin e Ferrari.